Usuarios reportan caída de ViX durante inauguración del Mundial

Este 11 de junio se celebró uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol, el que todos querían ver, el que no te podías perder por nada: la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sin embargo, muchas personas se quedaron con las ganas de ver, aunque sea por televisión, este momento que quedará grabado para siempre en la memoria de todos porque su servicio de streaming les quedó mal a la hora buena.

Y es que miles de usuarios de la aplicación de pago ViX reportaron que el sistema colapsó durante el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Azteca, con el que arrancó la máxima fiesta del deporte.

En redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla donde se observaba que la propia aplicación estaba presentando problemas para responder a la solicitud de ver el juego.

La propia plataforma de streaming dio un mensaje oficial mediante su cuenta de X (antes Twitter) en la que achacó estas fallas a "un problema técnico" que estaban trabajando por resolver.

El descontento fue generalizado, pues para poder seguir el Mundial hubo que abonar un pago adicional a la suscripción a la plataforma para seguir la copa, por lo que el servicio no debió presentar deficiencias.

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