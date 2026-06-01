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Nuevo León

Superan 1,500 intervenciones urbanas rumbo al Mundial 2026

Al cierre de mayo, reportan la recolección de más de 2 mil 400 toneladas de residuos sólidos urbanos, así como la rehabilitación de mil 300 fachadas.

  • 01
  • Junio
    2026

Las acciones de mejora urbana realizadas en el área metropolitana de Monterrey ya rebasaron las mil 500 intervenciones, como parte de la estrategia estatal Ponte Mundial, Rostro de la Ciudad, implementada con miras a la Copa del Mundo FIFA 2026.

El programa es impulsado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, en coordinación con el Fideicomiso Festival Impacto Futbolístico Actual (FIDEFIFA), el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) y el organismo Limpialeón, con labores enfocadas en espacios públicos, fachadas, parques y vialidades.

Al cierre de mayo, la estrategia reporta la recolección de más de 2 mil 400 toneladas de residuos sólidos urbanos, así como la rehabilitación de mil 300 fachadas en distintos puntos del área metropolitana.

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Además, se contabilizan 97 mil metros cuadrados de pintura aplicados en espacios públicos, 107 mil metros lineales de cordones y banquetas intervenidos, la habilitación de siete parques de bolsillo y el retiro de 506 vehículos abandonados de la vía pública.

Ponte Mundial, Rostro de la Ciudad integra el trabajo conjunto de autoridades estatales, ciudadanía y 104 empresas de la iniciativa privada, que en conjunto han destinado más de 300 millones de pesos para el mejoramiento del entorno urbano en el contexto del Mundial FIFA 2026.

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Los resultados ya son visibles en avenidas y accesos estratégicos de la ciudad, entre ellos el par vial Morones Prieto–Constitución, donde se observan labores de limpieza, pintura y arborización.

“Este es el encuentro más importante del Mundial: Gobierno, ciudadanía e Iniciativa Privada haciendo equipo por Nuevo León”, expresó el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta.

“El Mundial durará poco más de un mes, pero el legado de Ponte Nuevo, Ponte Mundial nos dejará una mejor ciudad por años para todas y todos”, añadió el funcionario, al destacar que las intervenciones buscan generar beneficios permanentes más allá del evento deportivo.


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