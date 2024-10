Representantes de Mbappé desestiman denuncia por violación

Los representantes del futbolista francés Kylian Mbappé rechazaron como “falsos e irresponsables” los reportes de los medios suecos que dicen que el jugador es objeto de una investigación por violación en el país nórdico.

Sin citar fuentes, varios medios suecos, incluidos los tabloides Expressen y Aftonbladet y las emisoras SVT y TV4, informaron que el delantero del Real Madrid fue objeto de una denuncia de violación después de una visita a Estocolmo la semana pasada.

En respuesta a los informes, los fiscales suecos emitieron un breve comunicado este martes, indicando que se denunció una violación a la policía, pero no nombraron a ningún sospechoso.

“Según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 en un hotel del centro de Estocolmo”, dice el comunicado publicado por la Fiscalía sueca.

La fiscal Marina Chirakova, que dirige la investigación, se negó a dar más detalles.

“Por mi parte, no puedo confirmar si hay un sospechoso en el caso”, dijo a la agencia de noticias The Associated Press.

Por lo general, las autoridades suecas no hacen públicos los nombres de los sospechosos hasta que se presentan cargos o se ordena la detención preventiva de un sospechoso.

El equipo de comunicación de Mbappé acusó a los medios suecos de difundir rumores “difamatorios”.

“Estas acusaciones son totalmente falsas e irresponsables, y su propagación es inaceptable”, dijeron en un comunicado enviado a la AP y otros medios. “Kylian Mbappé no tolerará bajo ninguna circunstancia que su integridad, reputación y honor se vean manchados por insinuaciones infundadas”.

En una publicación el lunes por la noche en su cuenta oficial en la red X, Mbappé escribió: “NOTICIAS FALSAS!!!” y enlazó a un artículo francés que recogía los informes suecos.

El astro francés insinuó una vinculación entre los reportes en Suecia y una audiencia en París el martes en torno a un disputa legal con el Paris Saint-German, su anterior club, por salarios impagos.

“Está convirtiéndose tan predecible, en la víspera de la audiencia, por casualidad”, rezó la publicación en francés.

Los abogados de Mbappé no hicieron comentarios a su llegada y salida de la audiencia en París el martes.

Más tarde este martes, una abogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, dijo a la emisora francesa TF1 que su cliente estaba “desconcertado” por los informes.

Los medios suecos ya informaron la semana pasada sobre la breve estancia de Mbappé en Estocolmo, publicando fotos de él y su séquito.

Mbappé había recibido permiso para faltar a la selección debido a una lesión menor en el muslo cuando Francia venció a Israel y Bélgica en partidos de la Liga de Naciones el 10 y 14 de octubre, respectivamente.

Mbappé, quien ganó la Copa del Mundo con Francia en 2018, se unió al Real Madrid este verano después de siete años en el PSG.

