Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_98_96a88cef8b
Deportes

Revelan que Omar 'N' cuenta con dos carpetas más por abuso

El goleador histórico de las Chivas del Guadalajara cuenta con antecedentes por delitos similares al denunciado, por lo que las autoridades revisan ambos casos

  • 09
  • Octubre
    2025

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Omar "N", mundialista en Alemania 2006, cuenta con dos carpetas más de investigación previas a la denuncia de presunto abuso sexual en agravio a una menor.

De acuerdo con la funcionaria de la Fiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Adolescentes, Razón de Género y Familia de Jalisco, Lidia Canales , se encuentran investigando los antecedentes del ex delantero de las Chivas.

"Hay antecedentes, al parecer de dos carpetas previas que están en archivo. Se está revisando para darles la información precisa, pero la que está abierta y es actual solo es una", explicó la funcionaria.

La servidora pública agregó que cada una de las anteriores carpetas de investigación pertenecen a víctimas diferentes y que "necesitan revisarlas" para saber si podrían ser agraventes en su actual caso.

Según las investigaciones, el delantero retirado abuso de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, por lo que se presume que ya había cometido delitos similares.

Omar "N" se mantiene en prisión preventiva a la espera de ser vinculado a un proceso penal.

El antiguo artillero es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas del Guadalajara, debido a que es considerado como el goleador histórico del club con 160 anotaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bb484374_5cbf_4eec_ab52_d28666b7bb1c_732304b903
Licitan por $115 millones el equipamiento del nuevo SEMEFO
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T134456_130_681e0d455d
FGR contabiliza 18 personas sentenciadas en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T125549_341_d422817532
Condenan cinco personas en Tamaulipas; suman 384 años de prisión
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_48_18_PM_9a36f6142c
Llama secretario de Educación a fortalecer la convivencia
Whats_App_Image_2025_10_10_at_3_27_40_PM_0462eb8451
Presentarán este sábado en Monterrey fundación de Tenochtitlán
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T153309_350_67be88b10e
Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
publicidad
×