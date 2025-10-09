Revelan que Omar 'N' cuenta con dos carpetas más por abuso

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Omar "N", mundialista en Alemania 2006, cuenta con dos carpetas más de investigación previas a la denuncia de presunto abuso sexual en agravio a una menor.

De acuerdo con la funcionaria de la Fiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Adolescentes, Razón de Género y Familia de Jalisco, Lidia Canales , se encuentran investigando los antecedentes del ex delantero de las Chivas.

"Hay antecedentes, al parecer de dos carpetas previas que están en archivo. Se está revisando para darles la información precisa, pero la que está abierta y es actual solo es una", explicó la funcionaria.

La servidora pública agregó que cada una de las anteriores carpetas de investigación pertenecen a víctimas diferentes y que "necesitan revisarlas" para saber si podrían ser agraventes en su actual caso.

Según las investigaciones, el delantero retirado abuso de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, por lo que se presume que ya había cometido delitos similares.

Omar "N" se mantiene en prisión preventiva a la espera de ser vinculado a un proceso penal.

El antiguo artillero es considerado una de las figuras más importantes de las Chivas del Guadalajara, debido a que es considerado como el goleador histórico del club con 160 anotaciones.

