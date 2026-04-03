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Escena

Revelan supuestos mensajes entre Jeffrey Epstein y Tommy Mottola

En ellos, los involucrados hablaban de propiedad y señalan un presunto encuentro entre ambos; hasta el momento, el esposo de Thalia no ha emitido una postura.

  • 03
  • Abril
    2026

El nombre de Tommy Mottola volvió a colocarse en el foco público tras la difusión de presuntos mensajes que lo vincularían con Jeffrey Epstein, en el marco de documentos relacionados con el caso.

¿Qué muestran los mensajes difundidos?

Las imágenes que circulan corresponden a correos electrónicos fechados en diciembre de 2017, en los que aparece el nombre de Mottola junto a intercambios con un contacto identificado como “Jeffrey E.”.

En uno de los mensajes se hace referencia a temas logísticos, incluyendo la mención de propiedades, una casa en una isla y detalles como un “cuarto de masajes”, además de otras frases que han llamado la atención de usuarios en redes sociales.

motola epstein files

Otro de los correos muestra un mensaje breve en el que se lee: “Despegando ahora mismo… ¡Increíble! Gracias, te quiero, hombre!!”, firmado con el nombre completo del ejecutivo.

motola epstein files

¿Por qué genera polémica esta información?

De acuerdo con reportes, estos mensajes formarían parte de documentos vinculados al caso Epstein, uno de los escándalos más relevantes en EUA por su red de abuso y tráfico sexual.

La difusión de este material ha generado diversas reacciones, debido a que el caso continúa involucrando a figuras públicas a nivel internacional, incluso años después de la muerte del financiero.

Sin postura oficial hasta ahora

Hasta el momento, ni Mottola ni su entorno cercano han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el alcance de la información revelada.

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