Revelan posible setlist de Karol G para conciertos en México

Las fotografías del escenario y el presunto setlist han sido suficientes para que los seguidores de la cantante colombiana comiencen la cuenta regresiva

La cuenta regresiva para el regreso de Karol G a México ya comenzó y, a unos días de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, comenzaron a circular en redes sociales fotografías del montaje del escenario, además de un presunto setlist con las canciones que interpretaría durante sus esperadas presentaciones.

La filtración ha incrementado la emoción entre sus seguidores, quienes esperan uno de los espectáculos más importantes del año.

Filtran imágenes del escenario de Karol G

Las imágenes muestran que la producción contará con una imponente estructura, enormes pantallas, plataformas y un escenario de gran formato, fiel al espectáculo que la cantante colombiana ha presentado en otros países. Aunque el montaje continúa, las fotografías ya se viralizaron entre los fanáticos de “La Bichota”.

Además del escenario, en redes sociales comenzó a difundirse un supuesto listado de canciones que incluiría éxitos como “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Provenza”, “TQG”, “Amargura”, “Mi Ex Tenía Razón”, “MAMIII” y “Bichota”, aunque hasta el momento la artista no ha confirmado oficialmente el repertorio que interpretará en México.

Los conciertos de Karol G forman parte de la gira con la que continúa promocionando su más reciente producción musical y marcan su esperado regreso a los escenarios mexicanos, donde cuenta con una de las bases de seguidores más grandes de Latinoamérica.

Crece la expectativa por posibles sorpresas

En redes sociales, miles de fanáticos han compartido teorías sobre posibles invitados especiales y sorpresas para las presentaciones. Sin embargo, ni Karol G ni su equipo han confirmado colaboraciones o cambios en el espectáculo, por lo que gran parte de la información que circula corresponde a filtraciones y especulaciones de los seguidores.

Mientras llega el día del concierto, la expectativa continúa creciendo. Las fotografías del escenario y el presunto setlist han sido suficientes para que los seguidores de la cantante colombiana comiencen la cuenta regresiva para vivir una de las presentaciones más esperadas del año en la Ciudad de México.