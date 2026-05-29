Revelan a ganadoras de boletos de Sheinbaum para el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a las jóvenes ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, dinámica organizada para entregar boletos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reconocer el talento deportivo de mujeres mexicanas.

Durante la conferencia matutina de este viernes 29 de mayo, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, explicó que la convocatoria reunió miles de participaciones de todo el país y que la selección final se realizó tras revisar más de mil videos.

Las jóvenes premiadas asistirán a partidos del la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las cuatro finalistas seleccionadas fueron:

Daira Yaretzi Díaz García, de 16 años y originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, quien obtuvo el pase para Monterrey.

Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años y originaria de Iztapalapa, quien ganó uno de los boletos para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

Yolett Cervantes Cuaquehua, de 21 años y originaria de Carril de Tlaquilpa, Veracruz, quien obtuvo la entrada donada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Karla Itzel Peña Vilchis, de 22 años y originaria de la alcaldía Gustavo A. Madero, ganadora del boleto para Guadalajara.

Los boletos corresponden a encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el partido inaugural entre México y Sudáfrica programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Más de 1,000 videos participaron en la dinámica

Rommel Pacheco detalló que la convocatoria se realizó en escuelas, parques, secundarias y preparatorias de todo el país, con el objetivo de impulsar el deporte entre niñas y jóvenes.

Explicó que la dinámica principal consistió en realizar dominadas con balón y acompañar el video con un mensaje sobre las razones para participar.

“Fueron más de mil videos en la final. Imagínense, de todos los videos que mandaron, se seleccionaron mil que cumplieron al 100 por ciento los parámetros”, señaló.

Añadió que las encargadas de elegir a las ganadoras revisaron cada una de las grabaciones para definir a las finalistas.

Sheinbaum destaca esfuerzo y disciplina de las participantes

Durante el anuncio, la mandataria federal reconoció el desempeño de todas las jóvenes que participaron en el concurso y afirmó que el proyecto forma parte del llamado “Mundial Social”.

“Es muy emocionante ver los videos de todas las jovencitas que participaron en el concurso. Representan muchas cosas: esfuerzo, disciplina, pasión por el deporte y amor por lo que hacen”, expresó.

También destacó el crecimiento del futbol femenil y aseguró que las participantes representan un ejemplo para otras jóvenes del país.

“El fútbol también lo pueden jugar mujeres”, afirmó.

Sheinbaum pidió mantener contacto con las concursantes para impulsar la formación de equipos y facilitar que continúen participando en torneos deportivos.

Subrayó que las jóvenes no acudirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 únicamente como invitadas especiales, sino como representantes del país.

“No van a representar a la presidenta o a la jefa de gobierno, van a representar a México”, concluyó.

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