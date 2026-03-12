Podcast
Cultura

‘Reviven’ en muestra tragedia de Pompeya

La gran novedad de este espacio es la explicación detallada de los célebres calcos de las víctimas de la erupción, uno de los símbolos más reconocibles

  • 12
  • Marzo
    2026

Las víctimas de la erupción del Vesubio protagonizan desde ayer la primera exposición permanente del yacimiento de Pompeya, muestra que reconstruye la catástrofe del año 79 d.C., cuando la ciudad romana quedó sepultada por la lava y cenizas del volcán.

El Parque Arqueológico de Pompeya, en el Sur de Italia, inauguró en los pórticos de la Palestra Grande, el gran edificio de planta cuadrada frente al anfiteatro, un nuevo circuito didáctico que combina los calcos, es decir los moldes de los cuerpos que quedaron sepultados, con restos orgánicos y tecnología multimedia.

6c4e3b0b040b821d9907dfff04463a8552b6a966w.jpg

Estructurada en dos grandes ejes, la propuesta repasa por un lado la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad y la erupción del Vesubio y, por otra parte, el impacto humano de la tragedia a través de los cuerpos de las víctimas.

"Es un montaje que nos permite, por primera vez, abordar de forma científica y profunda la erupción y la relación entre el ser humano y sus recursos naturales", dijo la comisaria de la exposición, Silvia Bertesago.

La gran novedad de este espacio es la explicación detallada de los célebres calcos de las víctimas de la erupción, uno de los símbolos más reconocibles y principal reclamo del yacimiento.

"Siempre nos preguntan dónde pueden ver a las víctimas, dónde pueden ver a los muertos. Pero qué son exactamente estos calcos, cómo se formaron y por qué son tan característicos de Pompeya no estaba explicado en ninguna parte", señaló Bertesago.

La exposición reúne 22 figuras de niños y adultos, algunas de ellas inéditas, y profundiza en su origen técnico: cómo los arqueólogos inyectan yeso en los huecos dejados por los cuerpos descompuestos bajo la ceniza solidificada.

3370e7a9482bb812ddb81f57fb791e3fea643f16miniw.jpg

Para revelar su interior, incluye un vídeo basado en tomografías computarizadas (TAC) recientes a los calcos que muestran los huesos originales de las víctimas y los pernos metálicos que sostienen las figuras.

La exhibición pone de manifiesto las condiciones excepcionales de la tragedia del año 79 d.C. y cómo la lluvia de ceniza y materiales volcánicos selló la ciudad de forma casi hermética, creando un entorno de conservación natural extraordinario.


