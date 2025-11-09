Más de 170 mil reviven a Juan Gabriel en el Zócalo de CDMX

Más de 170 mil personas llenaron el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 8 de noviembre para revivir el icónico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, proyectado en pantallas gigantes y con material restaurado e inédito del archivo personal del “Divo de Juárez”.

Desde las 5 de la tarde, los asistentes comenzaron a llegar con pancartas, flores, fotografías y disfraces inspirados en Juanga, mientras imitadores animaban el ambiente previo a la función.

Cuando la proyección inició a las 20:00 horas, el Zócalo se convirtió en un coro monumental que cantó a una sola voz clásicos como “Hasta que te conocí”, “Querida”, “Amor eterno” y “El Noa Noa”.

Fui al concierto de #JuanGabriel en el Zócalo.



No fue sólo una transmisión o táctica publicitaria. Fue algo mucho más trascendental que eso.



Una celebración colectiva: de alguien que está con nosotrxs haciéndonos sentir gozo, libertad, admiración y respeto; y de eso que somos🎼 pic.twitter.com/XDeOV4g8hd — Suhayla Bazbaz (@SuhaylaCCIS) November 9, 2025

El evento tuvo momentos especialmente emotivos al ver a jóvenes de la Generación Z entonar cada tema, demostrando que el legado del artista trasciende generaciones. Al cierre, un mariachi en vivo y fuegos artificiales prolongaron la celebración por horas.

La proyección superó ampliamente los registros anteriores, pues en septiembre de 2024, un evento similar había reunido a 70 mil asistentes, pero esta vez se rompió récord con más del doble de público.

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional, el homenaje reafirmó el impacto cultural de Juan Gabriel, quien se presentó en Bellas Artes en 1990, 1997 y 2013, y cuyo talento sigue llenando plazas casi una década después de su fallecimiento en 2016.

Comentarios