Escena

Más de 170 mil reviven a Juan Gabriel en el Zócalo de CDMX

Más de 170 mil personas llenaron el Zócalo de la CDMX para revivir el icónico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990

  • 09
  • Noviembre
    2025

Más de 170 mil personas llenaron el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 8 de noviembre para revivir el icónico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, proyectado en pantallas gigantes y con material restaurado e inédito del archivo personal del “Divo de Juárez”.

Desde las 5 de la tarde, los asistentes comenzaron a llegar con pancartas, flores, fotografías y disfraces inspirados en Juanga, mientras imitadores animaban el ambiente previo a la función.

Cuando la proyección inició a las 20:00 horas, el Zócalo se convirtió en un coro monumental que cantó a una sola voz clásicos como “Hasta que te conocí”, “Querida”, “Amor eterno” y “El Noa Noa”.

El evento tuvo momentos especialmente emotivos al ver a jóvenes de la Generación Z entonar cada tema, demostrando que el legado del artista trasciende generaciones. Al cierre, un mariachi en vivo y fuegos artificiales prolongaron la celebración por horas.

La proyección superó ampliamente los registros anteriores, pues en septiembre de 2024, un evento similar había reunido a 70 mil asistentes, pero esta vez se rompió récord con más del doble de público.

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y la Cineteca Nacional, el homenaje reafirmó el impacto cultural de Juan Gabriel, quien se presentó en Bellas Artes en 1990, 1997 y 2013, y cuyo talento sigue llenando plazas casi una década después de su fallecimiento en 2016.

 


