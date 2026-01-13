Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T140000_704_1471f590f0
Deportes

Reviven el icónico jersey de México 86 rumbo al Mundial 2026

El histórico uniforme de la Selección Mexicana del Mundial de 1986 regresa como parte de una colección retro lanzada a meses de la Copa del Mundo 2026

  • 13
  • Enero
    2026

En un año marcado por la cercanía del Mundial 2026, el futbol mexicano vuelve la mirada a uno de sus momentos más recordados: México 1986, la Copa del Mundo que unió al país y dejó una huella imborrable en varias generaciones.

Como homenaje a ese episodio, se presentó una colección retro inspirada en el uniforme que utilizó la Selección Mexicana durante aquella justa mundialista.

El uniforme que marcó una época

La reedición conserva los elementos clásicos del diseño original: jersey verde con cuello polo blanco, franjas en las mangas, escudo retro de la Federación Mexicana de Futbol y una estética sobria que remite directamente a los años ochenta.

G-jh_dqWQAA5sDo.jfif

Fue la camiseta que vistieron referentes como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Pablo Larios, cuando México alcanzó los cuartos de final y se quedó a un paso del anhelado quinto partido.

Una colección que va más allá del jersey

Además de la camiseta, la colección incluye chamarra tipo tracksuit y otras prendas de inspiración vintage, pensadas para reconectar generaciones a través del futbol.

G-jh_drWUAAhaNr.jfif

Algunas versiones incorporan detalles alusivos a figuras emblemáticas del Tri de aquella época.

El lanzamiento ya se encuentra disponible en tiendas departamentales y ha generado amplio interés en redes sociales por su carga emocional y valor simbólico.

México 86: un Mundial que se vivió en todos lados

El Mundial de 1986 no solo se jugó en el Estadio Azteca, sino también en hogares, oficinas y calles, donde millones de aficionados siguieron cada partido como un ritual colectivo.

Aquella Selección no solo dejó goles y jugadas memorables, sino una identidad compartida que hoy vuelve a cobrar vida a través de esta colección.

G-jfwSnWwAAj0YN.jfif

A casi 40 años de distancia, México 86 sigue siendo un punto de encuentro emocional para los aficionados.

Este relanzamiento busca reactivar esa memoria colectiva y acompañar el camino del futbol nacional rumbo a una nueva Copa del Mundo en casa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

san_diego_chucky_lozano_92421c1359
Hirving Lozano busca quedarse seis meses más en San Diego FC
pesale_21_28_12_612_3bd5cc978c
Alexis Vega es operado y se perderá amistosos del Tri
Whats_App_Image_2026_01_14_at_12_34_15_AM_7240e0324c
Fut Azteca… ¡Está al aire!, en TV Azteca Noreste
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Avanzamos a la movilidad que siempre debimos tener: Miguel Flores
nl_monterrey_saltillo_5bd8125349
Sella Monterrey alianza con Saltillo rumbo al Mundial 2026
1000140107_4eab2d4193
García equipa sus patrullas con sistema de vigilancia inteligente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×