Reviven el icónico jersey de México 86 rumbo al Mundial 2026

En un año marcado por la cercanía del Mundial 2026, el futbol mexicano vuelve la mirada a uno de sus momentos más recordados: México 1986, la Copa del Mundo que unió al país y dejó una huella imborrable en varias generaciones.

Como homenaje a ese episodio, se presentó una colección retro inspirada en el uniforme que utilizó la Selección Mexicana durante aquella justa mundialista.

El uniforme que marcó una época

La reedición conserva los elementos clásicos del diseño original: jersey verde con cuello polo blanco, franjas en las mangas, escudo retro de la Federación Mexicana de Futbol y una estética sobria que remite directamente a los años ochenta.

Fue la camiseta que vistieron referentes como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Pablo Larios, cuando México alcanzó los cuartos de final y se quedó a un paso del anhelado quinto partido.

Una colección que va más allá del jersey

Además de la camiseta, la colección incluye chamarra tipo tracksuit y otras prendas de inspiración vintage, pensadas para reconectar generaciones a través del futbol.

Algunas versiones incorporan detalles alusivos a figuras emblemáticas del Tri de aquella época.

El lanzamiento ya se encuentra disponible en tiendas departamentales y ha generado amplio interés en redes sociales por su carga emocional y valor simbólico.

México 86: un Mundial que se vivió en todos lados

El Mundial de 1986 no solo se jugó en el Estadio Azteca, sino también en hogares, oficinas y calles, donde millones de aficionados siguieron cada partido como un ritual colectivo.

Aquella Selección no solo dejó goles y jugadas memorables, sino una identidad compartida que hoy vuelve a cobrar vida a través de esta colección.

A casi 40 años de distancia, México 86 sigue siendo un punto de encuentro emocional para los aficionados.

Este relanzamiento busca reactivar esa memoria colectiva y acompañar el camino del futbol nacional rumbo a una nueva Copa del Mundo en casa.

