Figuras del futbol se quedan fuera de la Copa del Mundo 2026
Estrellas como Gianluigi Donnarumma, Victor Osimhen o Robert Lewandowski no estarán en el Mundial después de sus sorpresivas eliminaciones en el repechaje
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Abril
2026
Este martes se definieron los últimos clasificados a la Copa del Mundo 2026, en partidos de repechaje que dejaron grandes sorpresas, tanto por regresos como por eliminaciones.
Una muestra de ello es el histórico regreso de Irak a una justa mundialista después de 40 años, siendo la última vez que disputaron dicho torneo en México 1986.
Otra de las sorpresas es la clasificación de la República Democrática del Congo, la cual disputará su primer mundial bajo este nombre, pues participó en el Mundial de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.
Por otro lado están las sorpresivas eliminaciones de Italia y Dinamarca, quienes tendrán que esperar cuatro años para poder pelear por un lugar en el Mundial. En este caso, la selección "Azzurra" quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, algo sorpresivo después de que en 2022 fueron campeones de la Eurocopa 2021 y son una de las selecciones con más mundiales, cuatro.
Algo parecido pasó en Sudamérica, pues, pese a que se aumentaron las plazas de clasificados directos, Chile quedó en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas y también se perderá su tercer Mundial de manera consecutiva.
Ante estas situaciones, aquí te presentamos grandes estrellas que quedaron fuera del Mundial.
Estrellas que se quedaron fuera
Italia
- Gianluigi Donnarumma
- Sandro Tonali
- Alessandro Bastoni
- Federico Dimarco
- Riccardo Calafiori
Georgia
- Khvicha Kvaratskhelia
- Giorgi Mamardashvili
Eslovenia
- Benjamin Šeško
- Jan Oblak
Nigeria
- Ademola Lookman
- Victor Osimhen
Camerún
- Bryan Mbeumo
- Frank Anguissa
Hungría
- Dominik Szoboszlai
Dinamarca
- Rasmus Højlund
Serbia
- Dušan Vlahović
Gabón
- Pierre-Emerick Aubameyang
Polonia
- Robert Lewandowski
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