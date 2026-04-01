Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26090745250279_1c42d4de55
Deportes

Figuras del futbol se quedan fuera de la Copa del Mundo 2026

Estrellas como Gianluigi Donnarumma, Victor Osimhen o Robert Lewandowski no estarán en el Mundial después de sus sorpresivas eliminaciones en el repechaje

  • 01
  • Abril
    2026

Este martes se definieron los últimos clasificados a la Copa del Mundo 2026, en partidos de repechaje que dejaron grandes sorpresas, tanto por regresos como por eliminaciones.

Una muestra de ello es el histórico regreso de Irak a una justa mundialista después de 40 años, siendo la última vez que disputaron dicho torneo en México 1986.

Otra de las sorpresas es la clasificación de la República Democrática del Congo, la cual disputará su primer mundial bajo este nombre, pues participó en el Mundial de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

Por otro lado están las sorpresivas eliminaciones de Italia y Dinamarca, quienes tendrán que esperar cuatro años para poder pelear por un lugar en el Mundial. En este caso, la selección "Azzurra" quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, algo sorpresivo después de que en 2022 fueron campeones de la Eurocopa 2021 y son una de las selecciones con más mundiales, cuatro.

Algo parecido pasó en Sudamérica, pues, pese a que se aumentaron las plazas de clasificados directos, Chile quedó en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas y también se perderá su tercer Mundial de manera consecutiva.

Ante estas situaciones, aquí te presentamos grandes estrellas que quedaron fuera del Mundial.

Estrellas que se quedaron fuera

Italia

  • Gianluigi Donnarumma
  • Sandro Tonali
  • Alessandro Bastoni
  • Federico Dimarco
  • Riccardo Calafiori

Georgia

  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Giorgi Mamardashvili

Eslovenia

  • Benjamin Šeško
  • Jan Oblak

Nigeria

  • Ademola Lookman
  • Victor Osimhen

Camerún

  • Bryan Mbeumo
  • Frank Anguissa

Hungría

  • Dominik Szoboszlai

Dinamarca

  • Rasmus Højlund

Serbia

  • Dušan Vlahović

Gabón

  • Pierre-Emerick Aubameyang

Polonia

  • Robert Lewandowski

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

irak_festejos_mundial_6019db37d7
Selección de Irak vuelve a casa y celebran su regreso al Mundial
boletos_mundial_2026_626610073b
Boletos del Mundial 2026 se disparan y superan los $50,000
italia_buffon_a3d621db57
Dimite Buffon como jefe de delegación de la selección de Italia
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×