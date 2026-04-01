Figuras del futbol se quedan fuera de la Copa del Mundo 2026

Este martes se definieron los últimos clasificados a la Copa del Mundo 2026, en partidos de repechaje que dejaron grandes sorpresas, tanto por regresos como por eliminaciones.

Una muestra de ello es el histórico regreso de Irak a una justa mundialista después de 40 años, siendo la última vez que disputaron dicho torneo en México 1986.

Otra de las sorpresas es la clasificación de la República Democrática del Congo, la cual disputará su primer mundial bajo este nombre, pues participó en el Mundial de Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

Por otro lado están las sorpresivas eliminaciones de Italia y Dinamarca, quienes tendrán que esperar cuatro años para poder pelear por un lugar en el Mundial. En este caso, la selección "Azzurra" quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, algo sorpresivo después de que en 2022 fueron campeones de la Eurocopa 2021 y son una de las selecciones con más mundiales, cuatro.

Algo parecido pasó en Sudamérica, pues, pese a que se aumentaron las plazas de clasificados directos, Chile quedó en el último lugar de las eliminatorias sudamericanas y también se perderá su tercer Mundial de manera consecutiva.

Ante estas situaciones, aquí te presentamos grandes estrellas que quedaron fuera del Mundial.

Estrellas que se quedaron fuera

Italia

Gianluigi Donnarumma

Sandro Tonali

Alessandro Bastoni

Federico Dimarco

Riccardo Calafiori

Georgia

Khvicha Kvaratskhelia

Giorgi Mamardashvili

Eslovenia

Benjamin Šeško

Jan Oblak

Nigeria

Ademola Lookman

Victor Osimhen

Camerún

Bryan Mbeumo

Frank Anguissa

Hungría

Dominik Szoboszlai

Dinamarca

Rasmus Højlund

Serbia

Dušan Vlahović

Gabón

Pierre-Emerick Aubameyang

Polonia

Robert Lewandowski

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