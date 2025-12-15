Sufre Roberto Carlos accidente durante grabación televisiva

El cantante Roberto Carlos, de 84 años de edad, sufrió un accidente automovilístico mientras participaba en la filmación de un especial de fin de año para TV Globo. El hecho fue confirmado a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del artista.

En el mensaje se informó que el percance ocurrió durante la grabación y que, como medida preventiva, el cantautor fue trasladado a un hospital en Gramado, Brasil.

Estado de salud y agenda artística

De acuerdo con la información oficial, Roberto Carlos fue dado de alta poco después, sin presentar complicaciones mayores. En el mismo comunicado se agradecieron las muestras de apoyo y se confirmó que todas las personas involucradas se encuentran en buen estado.

El intérprete continúa activo con una gira internacional en la que repasa los éxitos de su carrera. Para 2026 tiene programadas presentaciones en EUA y en varias ciudades de México, entre ellas Guadalajara, Oaxaca y Aguascalientes.

