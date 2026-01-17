Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_H_Ge3j_Xg_A_Aa_Siz_8c3ee4f5a1
Nacional

SRE niega que Trump pida destituir a gobernadores

Roberto Velasco rechazó versiones que afirman que Trump exigió acciones contra los gobernadores de Sinaloa y Baja California

  • 17
  • Enero
    2026

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, desmintió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya solicitado la destitución de los gobernadores de Sinaloa y Baja California, como ha circulado en días recientes.

Desmentido oficial

A través de un mensaje en la red social X, el funcionario calificó dichas versiones como falsas y producto de campañas de desinformación.

“Son absolutamente falsas estas versiones. Este tipo de mensajes son parte de perversas campañas de desinformación que no corresponden a los hechos”, escribió.

Velasco subrayó que no existe ninguna solicitud de ese tipo por parte del gobierno estadounidense ni de sus autoridades, y que los señalamientos carecen de sustento oficial.

Asimismo, llamó a no dar crédito a información que busca generar confusión o tensiones políticas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Las versiones se difundieron principalmente en redes sociales y plataformas digitales, sin confirmación institucional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_ue_eua_96ac6c8787
Reportan que la UE prepara una respuesta para Trump
Acuerdo_relativo_Diversidad_Biologica_e5445d90bb
Entra en vigor Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina
Obsequios_Premio_Nobel_d3e3cf59cc
Estos obsequios recibe un galardonado con Premio Nobel de la Paz
publicidad

Últimas Noticias

escena_cristina_saralegui_julio_iglesias_927ec6a4b5
Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones
deportes_jorge_sanchez_0271fe3fe2
Está Jorge Sánchez en la mira del PAOK para volver a Europa
EH_FOTO_VERTICAL_24ae809d69
Miguel Flores reconoce a Fuerza Civil por su desempeño nacional
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
publicidad
×