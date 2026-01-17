SRE niega que Trump pida destituir a gobernadores

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, desmintió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya solicitado la destitución de los gobernadores de Sinaloa y Baja California, como ha circulado en días recientes.

Desmentido oficial

A través de un mensaje en la red social X, el funcionario calificó dichas versiones como falsas y producto de campañas de desinformación.

“Son absolutamente falsas estas versiones. Este tipo de mensajes son parte de perversas campañas de desinformación que no corresponden a los hechos”, escribió.

Velasco subrayó que no existe ninguna solicitud de ese tipo por parte del gobierno estadounidense ni de sus autoridades, y que los señalamientos carecen de sustento oficial.

Asimismo, llamó a no dar crédito a información que busca generar confusión o tensiones políticas en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Las versiones se difundieron principalmente en redes sociales y plataformas digitales, sin confirmación institucional.

