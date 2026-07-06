Roberto Martínez anuncia su salida como entrenador de Portugal

El técnico español confirmó su salida de Portugal tras la eliminación en el Mundial 2026 y aseguró que su ciclo terminó después de tres años y medio

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Roberto Martínez confirmó este domingo que deja de ser director técnico de la selección de Portugal tras la eliminación del combinado luso en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFa 2026, al considerar que su ciclo al frente del equipo nacional ha concluido.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", declaró el estratega español.

El entrenador español destacó el respaldo que recibió durante su etapa con la selección portuguesa y aseguró que se marcha con un profundo agradecimiento.

"Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", afirmó.

El entrenador tambíen lamentó la eliminación, aunque defendió el desempeño de sus jugadores frente a uno de los favoritos para conquistar el título mundial.

"Terminamos con tristeza, frente a un rival que es favorito en este Mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en el larguero y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo", expresó.

Martínez rechazó que su selección haya fracasado en el torneo y sostuvo que el grupo siempre mantuvo la intención de competir por el campeonato.

"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto", subrayó.

El técnico español reconoció que la lesión de Nuno Mendes afectó el funcionamiento ofensivo de Portugal, al considerar que el lateral aporta una importante generación de juego por la banda.

Asimismo, dedicó palabras de reconocimiento al veterano delantero Cristiano Ronaldo, a quien calificó como "un capitán ejemplar" por su liderazgo dentro del equipo.

Finalmente, dejó claro que su objetivo siempre fue conquistar la Copa del Mundo y que, al no conseguirlo, considera concluida su etapa al frente de Portugal.