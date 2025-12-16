Rodgers comanda a Steelers y se mantienen líderes de su división

Aaron Rodgers firmó una sólida actuación de 224 yardas aéreas y dos pases de touchdown para guiar a los Steelers de Pittsburgh a una victoria de 28-15 sobre los Dolphins de Miami, la noche del lunes, resultado que consolida a Pittsburgh como líder de la División Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh impone condiciones en Monday Night Football

Los Steelers (8-6) ligaron su segundo triunfo consecutivo y extendieron a 23 su racha de victorias en casa en juegos de Monday Night Football, al tomar el control del partido durante los últimos 35 minutos frente a unos Dolphins (6-8) que se fueron diluyendo conforme avanzó la noche en el Acrisure Stadium.

Connor Heyward cerró una extensa ofensiva al final de la primera mitad con un acarreo corto a las diagonales para darle la ventaja a Pittsburgh. Ya en el tercer cuarto, Rodgers amplió la diferencia con pases de anotación de 19 yardas a Marquez Valdés-Scantling y de 28 a DK Metcalf.

Rodgers, cómodo bajo el frío y los reflectores

El veterano quarterback completó 23 de 27 envíos en una noche gélida, con temperaturas bajo cero, condiciones que parecieron devolverlo a sus mejores años en Green Bay. A sus 42 años, Rodgers volvió a lucir cómodo bajo los reflectores y disputando partidos relevantes en diciembre, el objetivo principal de su regreso para la que es su temporada 21 en la NFL.

Pittsburgh también contó con una destacada actuación de Kenneth Gainwell, quien acumuló 126 yardas totales y fue un complemento clave para mantener el ritmo ofensivo.

Miami se apaga y ve alejarse los playoffs

Del lado de Miami, las ya limitadas aspiraciones de playoffs se desvanecieron con la derrota, que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas. Los Dolphins intentaron adaptarse al clima entrenando en la nieve el domingo en la Universidad Robert Morris, pero el esfuerzo fue insuficiente.

Tua Tagovailoa completó 22 de 28 pases para 254 yardas, con dos touchdowns en tiempo basura a Darren Waller y una intercepción —la número 15 de la temporada, la mayor cifra en la NFL—. Da’Von Achane sumó 60 yardas por tierra y seis recepciones para 68 más, aunque su impacto fue mínimo durante el tramo decisivo del encuentro.

Racha histórica se mantiene en casa

Los Steelers anotaron touchdowns en cuatro posesiones consecutivas para sentenciar el juego y mantenerse invictos en casa los lunes por la noche desde 1992, reafirmando su fortaleza en diciembre y su candidatura dentro de la AFC.

