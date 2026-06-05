Rompe Jalisco su récord y va por 500 oros en Olimpiada Nacional

La delegación de Jalisco volvió a confirmar su dominio durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, la entidad alcanzó las 494 medallas de oro, una cifra sin precedentes que le permitió romper la marca histórica de 481 preseas doradas que había establecido apenas el año pasado.

El nuevo récord llegó en una edición donde los atletas jaliscienses han mantenido una ventaja amplia sobre el resto de los estados participantes. La medalla que marcó el nuevo hito fue conseguida por la gimnasta Aitana Martínez Haro, consolidando otro capítulo en la historia deportiva de la entidad.

Jalisco extiende una hegemonía que parece no tener fin

Lo más llamativo es que esta es la quinta edición consecutiva en la que Jalisco supera su propia marca de medallas de oro. La entidad ha convertido la Olimpiada Nacional en un escaparate de su capacidad para desarrollar talento deportivo y mantener una estructura competitiva en múltiples disciplinas.

Además de liderar el medallero general, Jalisco se encuentra encaminado a conquistar su campeonato número 25 consecutivo dentro de la principal competencia juvenil del país. La distancia respecto a sus perseguidores continúa siendo considerable, con Nuevo León ocupando el segundo lugar.

La barrera de las 500 medallas está al alcance

La actividad deportiva todavía no concluye y las expectativas son altas para las últimas jornadas de competencia. Autoridades deportivas de Jalisco señalaron que la delegación se encuentra muy cerca de alcanzar por primera vez la barrera de las 500 medallas de oro en una sola edición de la Olimpiada Nacional.

La posibilidad de llegar a esa cifra histórica depende principalmente de las pruebas restantes de Gimnasia Trampolín y otras disciplinas que aún reparten preseas en la recta final del evento.

De lograrlo, Jalisco no solo ampliaría su ventaja como la potencia deportiva más importante del país, sino que establecería una marca que ninguna otra delegación ha conseguido desde la creación de la Olimpiada Nacional, certamen que desde hace más de dos décadas funciona como la principal cantera de atletas para las selecciones mexicanas.

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