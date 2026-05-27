Milo J rompe récord histórico en los Premios Gardel 2026

Milo J hizo historia en la música argentina. Con apenas 19 años, el cantante y compositor originario de Morón rompió el récord de más premios ganados en una sola edición de los Premios Gardel al conquistar 13 estatuillas, incluido el Gardel de Oro, consolidando así el momento más importante de su carrera.

Camilo Joaquín Villarruel, nombre real del artista, dominó la ceremonia celebrada en el Teatro Coliseo de Buenos Aires gracias al impacto de su álbum “La vida era más corta”, un trabajo que terminó por confirmar su crecimiento dentro de la escena musical latinoamericana.

Milo J conquistó los Premios Gardel con una mezcla de trap y folklore

El joven artista competía frente a nombres consolidados como Lali, Cazzu, Babasónicos y Ca7riel & Paco Amoroso, pero terminó convirtiéndose en el gran protagonista de la noche gracias a una propuesta musical que mezcla ritmos urbanos con sonidos tradicionales argentinos.

Su estilo, poco habitual dentro del trap latino, combina elementos de chacarera, zamba, rap y hip hop, una fusión que le permitió conectar con públicos de distintas generaciones.

La canción “Niño”, uno de los temas principales del disco, ganó los premios a Mejor Canción del Año y Mejor Canción de Folklore, mientras que “Gil”, colaboración junto a Trueno, obtuvo el reconocimiento a Mejor Canción de Hip Hop.

Con estos resultados, Milo J rompió una marca histórica dentro de los Gardel y se convirtió en el artista con más galardones obtenidos en una sola edición.

De las plazas de Morón al escenario más importante de Argentina

Antes de llenar escenarios y dominar plataformas digitales, Milo J comenzó su camino en competencias callejeras de freestyle en Morón, municipio ubicado en la periferia oeste de Buenos Aires.

Durante su adolescencia alternaba las batallas de improvisación con el aprendizaje de folklore argentino, influenciado principalmente por su madre, Aldana Ríos, quien también le transmitió el interés por las causas sociales y los derechos humanos.

Sus primeras canciones comenzaron a viralizarse entre 2021 y 2023, periodo en el que rápidamente fue identificado como una de las nuevas figuras de la música urbana argentina debido a su estilo introspectivo y sensibilidad lírica.

El salto internacional llegó tras colaborar con Bizarrap en una de sus populares sesiones musicales, proyecto que amplió su alcance en América Latina y España.

El folklore se convirtió en parte esencial de su identidad musical

Lejos de abandonar las raíces argentinas, Milo J convirtió el folklore en uno de los sellos más distintivos de su música. Artistas históricos como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y la familia Carabajal comenzaron a aparecer como referencias constantes dentro de sus composiciones.

Esa conexión quedó reflejada recientemente en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde fue recibido por miles de asistentes y logró acercar a una nueva generación de jóvenes a la música tradicional argentina.

En una entrevista reciente con Billboard, el cantante explicó que el folklore le permitió ampliar su manera de escribir canciones.

“Es sentarse a componer una canción, no te tiran un beat y te pones a bajar melodías. Y si a eso le agregas los recursos de la música urbana, es una ‘mezcolanza’ hermosa”.

El discurso de Milo J marcó la ceremonia

Uno de los momentos más comentados de la gala ocurrió cuando el cantante recibió el Gardel de Oro y dedicó unas palabras a las personas que lo acompañaron durante su crecimiento artístico.

“Le quiero agradecer a todos, a los que no siempre tengo el tiempo de agradecer todo lo que hicieron por mí, quiero que sepan que me salvaron la vida de alguna u otra manera. Y a la música, que me salvó de no ser feliz”.

Con apenas 19 años, Milo J ya no solo es una de las figuras más importantes de la música urbana argentina, sino también uno de los artistas jóvenes con mayor impacto cultural dentro de la escena latinoamericana actual.

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