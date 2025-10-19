Cerrar X
AP_25292490900087_22ed113ba8
Deportes

Rybakina remonta y vence a Alexandrova en el Ningbo Open

Elena Rybakina se remontó después de perder el primer set para vencer este domingo por 3-6, 6-0, 6-2 a Ekaterina Alexandrova en la final del Abierto de Ningbo

  • 19
  • Octubre
    2025

Elena Rybakina se remontó después de perder el primer set para vencer este domingo por 3-6, 6-0, 6-2 a Ekaterina Alexandrova en la final del Abierto de Ningbo para conquistar su décimo título de la WTA.

Rybakina, la tercera cabeza de serie, comenzó lentamente, rezagándose 4-1 frente a su rival rusa en el primer set. Se recuperó en el segundo para dominar el resto del camino a su oponente, Alexandrova, la cuarta cabeza de serie, con un fuerte juego de servicio que incluía 11 ases.

“Muchas gracias a mi equipo por siempre empujarme a ser mejor”, dijo. “Especialmente al final de la temporada, no es fácil, pero sin ustedes no estaría aquí”.

Fue el segundo título del año para la jugadora de Kazajistán, quien también ganó en Estrasburgo, y el décimo de su carrera.

El repunte de Rybakina al final de la temporada la mantiene en la contienda para las Finales de la WTA que se celebrarán en Riad en noviembre.

"Fue la tercera derrota consecutiva en una final del WTA 500 para Alexandrova.

“Quisiera felicitar a Ekaterina por una gran semana y una gran temporada hasta ahora”, expresó Rybakina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281100183418_909770db07
Yankees derrotan 9-6 a Toronto para acercarse en Serie Divisional
AP_25275793467060_24abf3d5bc
Dingler y Pérez ponen a Detroit en serie divisional vs. Mariners
toluca_d8a4dd5264
Toluca vence a Los Ángeles Galaxy en la final de la Campeones Cup
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×