Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sabalenka_final_australia_2b6af1cef8
Deportes

Sabalenka avanza a su cuarta final del Abierto de Australia

Aryna Sabalenka venció a Elina Svitolina y alcanzó su cuarta final consecutiva en el Abierto de Australia, donde enfrentará a Elena Rybakina

  • 29
  • Enero
    2026

Aryna Sabalenka volvió a exhibir su jerarquía en el Abierto de Australia al derrotar con autoridad a Elina Svitolina por 6-2 y 6-3, resultado que la deja a un paso de conquistar su tercer título en Melbourne en apenas cuatro años.

Cabe mencionar que Sabalenka, resistió una sanción arbitral en el arranque del encuentro y terminó imponiendo su potencia con 29 golpes ganadores, además de una presión constante sobre el servicio de la ucraniana.

Rybakina sufre y asegura la revancha

En la otra semifinal, Elena Rybakina necesitó de nervios de acero para cerrar un triunfo de 6-3, 7-6 (7) ante Jessica Pegula, en un partido que rozó la prórroga emocional por los múltiples match points desperdiciados.

La kazaja, campeona de Wimbledon en 2022, dejó escapar varias oportunidades antes de liquidar el duelo en el desempate. “Fue realmente estresante, pero me mantuve firme”, reconoció tras asegurar su boleto a la final.

Un registro histórico para la líder del ranking

Con su nueva clasificación, Sabalenka se convirtió en la tercera tenista en la era abierta en disputar cuatro finales consecutivas en Australia, igualando marcas que sólo habían alcanzado Evonne Goolagong y Martina Hingis.

La bielorrusa no perdió la concentración pese a la advertencia por obstrucción, dictada por la jueza Louise Azemar Engzell tras un prolongado grito en un punto largo. Poco después, recuperó el control con un quiebre decisivo.

Svitolina se despide, pero regresa a la élite

Aunque no logró avanzar, Svitolina cerró un inicio de temporada alentador que la devolverá al "top ten" de la WTA, su mejor posición desde que fue madre en 2022.

“Fue un día muy duro, pero quiero quedarme con lo positivo de estas semanas”, declaró la ucraniana tras su eliminación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T133934_864_d2df95a228
Alcanzan temperaturas de hasta 50°C por ola de calor en Australia
AP_26027500957553_e0c6cb2536
Coco Gauff descarga frustración tras derrota en Australia
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T134541_656_0709950468
Pegula elimina a Keys y habrá duelo estadounidense en Australia
publicidad

Últimas Noticias

c5252c66_e568_47f6_9f48_2091b507044d_80795cc6e3
Entrega David de la Peña remodelación de plaza en La Cieneguilla
Hector_Garcia_42e6200724
Descarta Héctor García ampliar horario para venta de alcohol
IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×