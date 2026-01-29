Sabalenka avanza a su cuarta final del Abierto de Australia

Aryna Sabalenka volvió a exhibir su jerarquía en el Abierto de Australia al derrotar con autoridad a Elina Svitolina por 6-2 y 6-3, resultado que la deja a un paso de conquistar su tercer título en Melbourne en apenas cuatro años.

Cabe mencionar que Sabalenka, resistió una sanción arbitral en el arranque del encuentro y terminó imponiendo su potencia con 29 golpes ganadores, además de una presión constante sobre el servicio de la ucraniana.

supremely superb from Sabalenka. 👏 pic.twitter.com/7pfR3X8JDq — US Open Tennis (@usopen) January 29, 2026

Rybakina sufre y asegura la revancha

En la otra semifinal, Elena Rybakina necesitó de nervios de acero para cerrar un triunfo de 6-3, 7-6 (7) ante Jessica Pegula, en un partido que rozó la prórroga emocional por los múltiples match points desperdiciados.

La kazaja, campeona de Wimbledon en 2022, dejó escapar varias oportunidades antes de liquidar el duelo en el desempate. “Fue realmente estresante, pero me mantuve firme”, reconoció tras asegurar su boleto a la final.

Un registro histórico para la líder del ranking

Con su nueva clasificación, Sabalenka se convirtió en la tercera tenista en la era abierta en disputar cuatro finales consecutivas en Australia, igualando marcas que sólo habían alcanzado Evonne Goolagong y Martina Hingis.

La bielorrusa no perdió la concentración pese a la advertencia por obstrucción, dictada por la jueza Louise Azemar Engzell tras un prolongado grito en un punto largo. Poco después, recuperó el control con un quiebre decisivo.

Svitolina se despide, pero regresa a la élite

Aunque no logró avanzar, Svitolina cerró un inicio de temporada alentador que la devolverá al "top ten" de la WTA, su mejor posición desde que fue madre en 2022.

“Fue un día muy duro, pero quiero quedarme con lo positivo de estas semanas”, declaró la ucraniana tras su eliminación.

