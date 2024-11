Saldrá 'Checo' desde el lugar 16 para el Sprint del GP de Qatar

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de Red Bull, quedó eliminado en la primera ronda (SQ1) de la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar.

Pérez, quien registró un tiempo de 1:22.718, comenzará desde la posición 16 en la parrilla de salida para la carrera del sábado.

Junto a él, también fueron eliminados Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Zhou Guanyu y Franco Colapinto, quienes no pudieron superar la primera fase de la clasificación.

El dominio de la sesión de clasificación fue de Lando Norris, quien arrasó en todas las rondas para quedarse con la pole position para el Sprint de mañana. El piloto de McLaren mostró un ritmo impresionante, superando a su compañero de equipo Oscar Piastri, quien se quedó con la tercera posición.

The starting grid for the tomorrow's Sprint in Qatar 🇶🇦#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bxQJDFFCRu