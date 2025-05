Barbra Streisand a dúo con Ariana Grande y otras estrellas

Barbra Streisand ha anunciado su nuevo álbum, The Secret of Life: Partners, Volume 2, que se lanzará el 27 de junio de 2025, coincidiendo con su 83º cumpleaños.

Este proyecto, continuación de su exitoso álbum de duetos Partners (2014), incluye colaboraciones con artistas de diversas generaciones y géneros, como Paul McCartney, Mariah Carey, Ariana Grande, Bob Dylan, Sting, Sam Smith, Hozier, James Taylor, Josh Groban, Laufey, Seal y Tim McGraw.

"Mi nuevo álbum, 'The Secret Of Life: Partners, Volume Two', me dio la oportunidad de trabajar y tocar con algunos de mis viejos amigos, compañeros de sello y también con nuevos artistas. Los admiro a todos, y espero que disfruten escuchando nuestras colaboraciones tanto como yo disfruté grabando con todos mis maravillosos compañeros", aseguró la cantante.

El álbum, producido por Walter Afanasieff, Peter Asher y Jay Landers, presenta nuevas canciones y versiones de temas icónicos, con orquestaciones grabadas en el Streisand Scoring Stage y con la London Symphony Orchestra en Abbey Road Studios.

Destaca un trío en la canción “One Heart, One Voice” con Streisand, Ariana Grande y Mariah Carey, así como duetos como “The First Time Ever I Saw Your Face” con Hozier, y “My Valentine” con Paul McCartney.

La temática del disco gira en torno a la familia, la reflexión y la valoración de las pequeñas cosas de la vida.

Streisand expresó su entusiasmo por trabajar con artistas que la inspiran, desde amigos de toda la vida hasta nuevas figuras, destacando el placer de grabar estas colaboraciones.

Asimismo, Sony sorprendió a los fanaticos y lanzó el primer avance y es una canción titulada "The First Time Ever I Saw Your Face", la cual es un dueto con el famoso cantante Hozier

El álbum estará disponible en vinilo, CD y formato digital.

Comentarios