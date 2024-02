¡Salud! Así disfruta Taylor Swift del Super Bowl

Una de las expectativas más grandes en torno al Super Bowl LVIII en el que se enfrentan los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, era la presencia de Taylor Swift, novia Travis Kelce, jugador de los Chiefs.

La relación ha llamado mucho la atención mediáticamente, por lo que las cámaras están al pendiente de las reacciones de Taylor Swift durante el juego.

En redes sociales, incluso han mencionado apuestas de cuántas veces aparece la cantante en las pantallas del estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, donde se disputan la copa.

En uno de esos pantallazos, Taylor con los nervios de punta, se termina una cerveza hasta dejar el vaso vacío.

Y aunque fue un momento que se hizo tendencia en redes sociales, también trascendió que los aficionados de los 49ers abuchearon a la estrella por la sobreexposición que está teniendo en el juego.

Sin embargo, Taylor Swift se ve en diversos videos divirtiéndose con sus amigas entre las que estaban la actriz Blake Lively, la rapera Ice Spice y también la cantante Lana del Rey.

Por supuesto, el hecho de que los Chiefs vayan perdiendo con un marcador de 3 a 10 contra los 49ers, realza la presión para la pareja.

