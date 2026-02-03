Podcast
Sam Darnold: de suplente con 49ers a jugar el Super Bowl

Tras tocar fondo, Sam Darnold resurge y jugará su primer Super Bowl como titular con Seattle, en uno de los regresos más sorprendentes de la NFL

  • 03
  • Febrero
    2026

La carrera de Sam Darnold parecía ir cuesta abajo entre 2018 y 2024, pero tras su paso por los San Francisco 49ers, su historia dio un giro inesperado. 

Pues este año, el quarterback de los Seattle Seahawks está listo para disputar su primer Super Bowl como titular.

De promesa del Draft a tocar fondo

Darnold fue la tercera selección global del Draft de 2018, pero su paso por los New York Jets y los Carolina Panthers estuvo marcado por la inconsistencia y los fracasos colectivos.

Para 2023, su carrera parecía estancada, y llegó a San Francisco con un rol muy distinto al que había soñado: suplente de Brock Purdy.

Con los 49ers apenas inició un partido y lanzó solo 46 pases en toda la temporada.

Aun así, fue parte del equipo que llegó al Super Bowl, aunque como una figura secundaria, lejos del protagonismo mediático y deportivo.

El aprendizaje silencioso en San Francisco

Tras su etapa en Santa Clara, Darnold aseguró que había aprendido mucho observando a Purdy y trabajando con el coach de quarterbacks Brian Griese, exjugador de la NFL. En ese momento, muchos dudaron de sus palabras, pero el tiempo le dio la razón.

Aunque no jugara, sus cualidades físicas seguían intactas, y el aprendizaje mental y técnico comenzaba a reflejarse en su juego.

Resurgimiento y camino al Super Bowl

En 2024, Darnold tuvo una temporada destacada como titular en Minnesota, con 14 victorias, aunque fracasó en playoffs. Tras ello, los Vikings decidieron no retenerlo y llegó a Seattle en la agencia libre para reencontrarse con el sistema de Kubiak.

En su primera temporada con los Seahawks, volvió a ganar 14 partidos y llevó al equipo hasta el Super Bowl, uniéndose a Tom Brady como los únicos quarterbacks con temporadas consecutivas de al menos 14 victorias.

Un hito histórico para su generación

Con este logro, Sam Darnold se convierte en el único quarterback del Draft 2018 en llegar al Super Bowl. En esa misma clase estaban nombres como Baker Mayfield, Josh Allen y Lamar Jackson, lo que hace aún más llamativa su inesperada resurrección.

Este domingo, el exsuplente de los 49ers jugará el partido más importante de la NFL como protagonista, completando uno de los regresos más sorprendentes de los últimos años.


