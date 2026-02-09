Podcast
Deportes

Kenneth Walker y Sam Darnold celebran el Super Bowl en Disneyland

El corredor y el quarterback de Seattle celebraron su triunfo en el Super Bowl con el tradicional desfile anual en el lugar más feliz del mundo

El corredor Kenneth Walker III y el quarterback Sam Darnold, de los Seattle Seahawks, celebraron su triunfo en el Super Bowl de este domingo con el tradicional desfile anual en el lugar más feliz del mundo: Disneyland.

Durante la visita al parque, Walker estuvo acompañado por Darnold, quien brilló en el juego por el título al lanzar para 202 yardas y un pase de anotación, siendo una de las figuras del encuentro.

Ambos jugadores disfrutaron de varias atracciones del parque ubicado en el sur de California. A los campeones se les vio relajados y sonrientes a bordo de la atracción “Mad Tea Party”, inspirada en la fiesta del té del Sombrerero Loco de Alicia en el País de las Maravillas, donde 18 tazas gigantes giran y se mueven en distintas direcciones.

Posteriormente, Walker y Darnold recorrieron el parque en un carro alegórico con motivos de los Seahawks, acompañados por Mickey Mouse y ovacionados por decenas de aficionados que se dieron cita para celebrar el título.

¿Cómo inició la tradición?

La tradición de que el Jugador Más Valioso del Super Bowl participe en un desfile de la victoria en Disneyland comenzó en 1987, cuando Phil Simms, quarterback de los New York Giants, fue designado MVP del Super Bowl XXI tras vencer a los Denver Broncos. Al ser cuestionado sobre cómo celebraría, respondió con la icónica frase: “Me voy a Disneyland”.

Esta tradición se vio interrumpida en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, que impidió a Tom Brady, entonces MVP, y a su ala cerrada Rob Gronkowski asistir al parque tras el triunfo de los Tampa Bay Buccaneers sobre los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV.

El desfile se retomó en 2022 con Cooper Kupp, Matthew Stafford y Aaron Donald tras el campeonato de Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI. En los dos años siguientes, Patrick Mahomes encabezó el recorrido como MVP del Super Bowl LVII y LVIII, y el año pasado fue Jalen Hurts, campeón con los Philadelphia Eagles y Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, quien disfrutó de la celebración.


