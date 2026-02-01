Arriban Seahawks a San Francisco listos para el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks ya se encuentran en San Francisco para disputar el Super Bowl LX de la NFL ante los New England Patriots, que se llevará a cabo el próximo domingo en el Levi's Stadium. El equipo busca consolidar su cuarta aparición en un partido por el trofeo Lombardi, con el antecedente de una victoria y dos derrotas en anteriores finales.

El entrenador en jefe Mike Macdonald, quien asumió el cargo en la temporada 2024, destacó la importancia de mantener la concentración en los aspectos controlables del juego y confió en su plantel para lograr el objetivo.

"Los días serán un poco diferentes. La intención es mantenernos enfocados en las cosas que podemos controlar; es emocionante. Es una oportunidad para hacer algo grandioso, por lo que confío en nuestros chicos, que han estado geniales. Saben que tenemos un objetivo en mente; así que hay que salir y hacerlo realidad".

Llegada del equipo y reacciones de los jugadores

Al bajar del avión, Macdonald se detuvo para capturar el momento con fotografías, mientras que el veterano apoyador DeMarcus Lawrence fue el primero en descender, siendo ovacionado por un grupo de aficionados presentes. Detrás de él llegó Sam Darnold, quarterback de 28 años, quien resaltó la importancia de mejorar continuamente:

"Siempre busco mejorar. Lo mejor de este deporte es que ganas partidos, ganas el campeonato de la Conferencia Nacional y de todas maneras siempre hay formas de mejorar. Hay cosas en las que podemos hacerlo de manera más efectiva y qué mejor que este momento".

Sam Darnold, pionero de su generación en el Super Bowl

Darnold, con ocho años de experiencia en la NFL, se convirtió en el primer quarterback de la clase 2018 del Draft en llegar a un Super Bowl. Comparte generación con jugadores como Josh Allen, Lamar Jackson y Baker Mayfield, pero es el primero de ellos en disputar un juego por el trofeo Lombardi.

Preparación y antecedentes de los Seahawks en finales

Durante la semana previa al Super Bowl LX, los Seahawks entrenarán en las instalaciones de la Universidad Estatal de San José. El equipo llega a esta final por cuarta ocasión en su historia, con un historial que incluye una victoria en el Super Bowl XLVIII ante los Denver Broncos y dos derrotas: una frente a los New England Patriots en el Super Bowl XLIX con Tom Brady y otra contra los Pittsburgh Steelers en el Super Bowl XL.

Seattle busca consolidar su segunda corona y reafirmar su lugar como protagonista en la NFL mientras se prepara para enfrentar a un rival histórico en la lucha por el trofeo Lombardi.

