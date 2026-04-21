Sancionan a Helinho y Mohamed tras polémica en América vs Toluca

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las sanciones tras los incidentes registrados durante el partido entre América y Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, donde se vivieron momentos de tensión dentro y fuera de la cancha.

El organismo determinó castigos para jugadores, cuerpo técnico y directivos, luego de analizar las imágenes y reportes arbitrales derivados del encuentro.

Helinho recibe el castigo más severo

El jugador de Toluca, Helio Nunes “Helinho”, fue el más afectado por las sanciones al recibir tres partidos de suspensión, además de una multa económica.

La Comisión consideró su expulsión, conducta violenta y participación en altercados dentro del estadio como elementos determinantes para imponer la sanción, lo que lo dejará fuera hasta la fase final del torneo.

Mohamed y Henry, también sancionados

Por su parte, el técnico de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, fue suspendido un partido y multado económicamente debido a insultos y señalamientos ofensivos dirigidos tanto a rivales como a la afición.

En el caso del América, Henry Martín también recibió un partido de suspensión y sanción económica por su involucramiento en los altercados, por lo que no verá actividad en la Jornada 16 ante León.

Asimismo, Sahyr Mohamed fue castigado con un encuentro de suspensión por abandonar el área técnica y reclamar al cuerpo arbitral.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la decisión sobre Alejandro Zendejas, quien, pese a estar involucrado en el inicio de los disturbios, solo recibió una multa económica.

La Comisión determinó que su conducta fue inapropiada, pero no ameritó suspensión, tomando en cuenta que en las imágenes se observa que el jugador americanista recibió un golpe durante el altercado.

Además de las sanciones individuales, la Comisión Disciplinaria impuso multas económicas a integrantes de los cuerpos técnicos y directivos de ambos clubes por conductas inapropiadas en el trayecto hacia los vestidores.

Comentarios