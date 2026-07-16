El “Chaquito”, quien recientemente disputó la justa veraniega de 2026, recordó la trombosis que puso en riesgo su carrera y transformó su vida

Inicio / Deportes / Santiago Giménez, puso en pausa su carrera… ¡por una trombosis!

El delantero mexicano, Santiago “Chiquito” Giménez, revivió uno de los episodios más difíciles de su adolescencia, cuando una trombosis lo obligó a detener su carrera durante seis meses y cambió su forma de ver la vida.

Mucho antes de consolidarse como futbolista profesional, Santiago Giménez enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. A los 17 años de edad, cuando comenzaba a acercarse al primer equipo de Cruz Azul, sufrió una trombosis que puso en riesgo su carrera y lo mantuvo alejado de las canchas durante seis meses.

El delantero mexicano recordó aquel episodio que marcó un antes y un después tanto en su desarrollo deportivo como en su crecimiento personal.

Todo ocurrió de manera inesperada durante un entrenamiento con el primer equipo dirigido por Pedro Caixinha. Lo que parecía una molestia física terminó convirtiéndose en una emergencia médica que requirió una cirugía inmediata.

“Llegó ese tema de salud donde yo estaba entrenando con Caixinha y de la nada tuve que ir al hospital. Me operaron y fueron seis meses sin hacer nada, sin actividad, esperando sobre mi futuro”, recordó Gimenez.

Christian “Chaco” Giménez, padre del delantero, contó que recibió una llamada de Santiago cuando se preparaba para entrenar con Cruz Azul. El joven le explicó que sentía una fuerte presión e inflamación en uno de sus brazos.

“Fíjate que me están llevando al hospital. ¿Qué pasó? Tengo una inflamación en el brazo. Siento una presión fuerte”, recordó el exfutbolista.

El problema fue detectado a tiempo gracias a la intervención del cuerpo médico. Mientras Santiago realizaba ejercicios en bicicleta, un doctor observó manchas rojas y otros signos inusuales que llevaron a estudios inmediatos.

“Sin querer, porque si no pasaba el doctor... mira lo que son las cosas”, relató Chaco sobre el momento que permitió descubrir la trombosis antes de que los coágulos provocaran consecuencias más graves.

Ricardo Peláez, entonces directivo de Cruz Azul, también recordó la gravedad del momento y el respaldo que recibió la familia.

“Llegó al hospital con la familia completa acompañándolo. Estábamos todos ahí en una camilla, ni siquiera en un cuarto, estaba en la zona de emergencias”, platicó.

Peláez aseguró que el club puso todos los recursos necesarios para apoyar al jugador durante el tratamiento y su recuperación.

Para Santiago, la situación era difícil de comprender.

“Yo tenía 17 años de edad y no podía entender por qué me pasaba esto”, dijo el famoso “Chaquito”.

Mientras tanto, “Chaco” vivía horas de incertidumbre afuera del quirófano.

“La luz roja cuando estaba en cirugía se me hacía eterna. Esperaba que saliera el doctor y me dijera que los coágulos no se habían ido para otro lado y que la operación había sido un éxito”, dijo.

El exjugador calificó ese momento como el más doloroso de su vida y confesó que incluso le hizo revivir la angustia que experimentó años antes durante el delicado estado de salud del exportero Miguel Calero.

Durante su recuperación, Giménez encontró un importante respaldo dentro de Cruz Azul. Primero recibió un video de la categoría Sub-20 dedicándole una victoria y posteriormente, el primer equipo saltó a la cancha para enfrentar a Necaxa con una pancarta de apoyo.

“Como yo todavía no estaba en Primera, era como... ‘¡Wow!’. Increíble que ellos hayan hecho eso”, recordó.

Más allá de la recuperación física, el delantero aseguró que hubo un momento que marcó para siempre su manera de pensar: una conversación con su padre en el hospital.

Desanimado por lo que estaba viviendo, Santiago preguntó por qué le había ocurrido justo cuando estaba tan cerca de cumplir su sueño como futbolista.

La respuesta de “Chaco” terminó convirtiéndose en un punto de inflexión.

“No sé por qué te pasa eso a ti, pero hay alguien que sí lo sabe y ese es Dios”, le dijo “Chaco” a su hijo.

A partir de ese momento, Giménez asegura que encontró un nuevo propósito.

“Estoy muy agradecido de que me haya pasado porque encontré a Dios, encontré un propósito de vida y estoy muy feliz”, expresó “Chaquito”.

Para Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aquella experiencia fortaleció el carácter del delantero y terminó siendo una prueba decisiva en su camino hacia el profesionalismo.

“Ese tipo de momentos complicados que tiene un futbolista es cuando te fortalecen y te forjan tu carácter”, comentó el dirigente.

Meses después, Santiago Giménez regresó a las canchas, debutó en Primera División con Cruz Azul y comenzó la trayectoria que años más tarde lo llevaría al futbol europeo.