Los primeros estudios descartaron una fractura, aunque el delantero podría permanecer entre seis y ocho semanas fuera de las canchas

Inicio / Deportes / Santiago Giménez sufre esguince de tobillo contra Inglaterra

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una preocupación importante para el Tricolor y para el AC Milan.

Santiago Giménez sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante los minutos finales del encuentro y podría estar varias semanas fuera de actividad.

Reportes periodísticos señalaron que los estudios descartaron una fractura, pero confirmaron un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

La lesión ocurrió en la recta final del partido

Giménez ingresó al minuto 61 en sustitución de Gilberto Mora para reforzar el ataque mexicano cuando el equipo buscaba el empate.

Sin embargo, en los últimos minutos del tiempo agregado, el atacante disputó un balón con el inglés Djed Spence y, al apoyar mal el pie derecho, sufrió una torcedura que lo dejó tendido sobre el césped.

Las imágenes del encuentro mostraron al delantero con visibles gestos de dolor mientras era auxiliado por Roberto "Piojo" Alvarado para abandonar el terreno de juego. México terminó el partido con diez futbolistas, ya que el delantero no pudo reincorporarse.

Fue trasladado al hospital

Tras concluir el encuentro, el cuerpo médico de la Selección Mexicana decidió trasladar a Santiago Giménez a un hospital al sur de la Ciudad de México para realizar estudios especializados.

En conferencia de prensa, el técnico Javier Aguirre confirmó que el delantero había sido enviado a valoración médica debido a la lesión sufrida durante el encuentro.

El tiempo de recuperación aún no es definitivo

De acuerdo con la información, este tipo de lesión corresponde a un desgarro parcial de los ligamentos del tobillo.

Aunque el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista, especialistas estiman que una lesión de segundo grado puede mantener a un jugador fuera de las canchas entre tres y seis semanas. Otras evaluaciones médicas apuntan a que el proceso podría extenderse hasta aproximadamente ocho semanas.

Se trata, además, del mismo tobillo que le ocasionó problemas durante la temporada pasada y que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses.

Una vez concluidas las valoraciones médicas, Santiago Giménez regresó al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, donde permanecerá bajo supervisión antes de definir el tratamiento y el plan de rehabilitación.