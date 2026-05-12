NFL: Bengals y Falcons jugarán en Madrid en 2026

La NFL confirmó este martes que los Cincinnati Bengals serán los rivales de los Atlanta Falcons en el esperado partido de temporada regular que se disputará el próximo 8 de noviembre de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, marcando así el segundo encuentro oficial de la liga en territorio español.

El duelo comenzará a las 15:30 horas locales y dará continuidad a la estrategia de expansión internacional de la NFL, luego del éxito registrado en 2025, cuando los Miami Dolphins vencieron a los Washington Commanders en el primer partido oficial celebrado en España.

El Bernabéu, epicentro del futbol americano global

Por segundo año consecutivo, el renovado Santiago Bernabéu será sede del NFL Madrid Game, consolidando a la capital española como uno de los mercados prioritarios para el crecimiento del futbol americano fuera de Estados Unidos.

“La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid al dar la bienvenida a los Bengals y los Falcons al Bernabéu en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebrará en España”, afirmó Rafa de los Santos, director de NFL España.

El directivo destacó además que el objetivo es fortalecer la presencia del deporte en Europa y proyectar a Madrid como una referencia mundial en espectáculos deportivos.

“Queremos traer la emoción de la NFL a los aficionados en España y recibir a fans de todo el mundo, al mismo tiempo que situamos, una vez más, a Madrid como una ciudad global de referencia en el ámbito del deporte y el entretenimiento”, señaló.

Bengals llevará a sus estrellas a España

El equipo de Cincinnati llegará a Madrid con figuras de primer nivel como el quarterback Joe Burrow y el receptor Ja’Marr Chase, principales referentes de una franquicia que busca finalmente conquistar su primer Super Bowl.

Aunque los Bengals nunca han levantado el trofeo Vince Lombardi, han disputado tres finales de Super Bowl: en 1982 y 1989, ambas perdidas ante los San Francisco 49ers de Joe Montana, y en 2022, cuando cayeron frente a Los Angeles Rams.

“Estamos muy contentos de volver a llevar a los Bengals fuera de Estados Unidos y seguir creciendo gracias al gran apoyo de nuestra afición por todo el mundo”, expresó Elizabeth Blackburn, directora de Estrategia y Engagement de la franquicia.

Por parte de Atlanta, la organización también destacó la relevancia internacional del encuentro.

“Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo”, declaró Greg Beadles, presidente y CEO de los Falcons.

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