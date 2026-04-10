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Deportes

Gana Diego Villalobos oro en Panamericano de Natación Artística

México sigue sumando medallas en Santiago 2026: Abner Monter y Jacqueline Meléndez ganan oro, mientras Hedy Pérez aporta plata y bronce al medallero.

  • 10
  • Abril
    2026

México volvió a subir a lo más alto del podio en el Panamericano de Natación Artística Santiago 2026 gracias a la destacada actuación de Diego Villalobos, quien conquistó medalla de oro en el Solo Técnico Senior.

El nadador mexicano firmó una ejecución de alto nivel que lo colocó en el primer lugar del continente, haciendo sonar el himno nacional y reafirmando su crecimiento como uno de los referentes de la disciplina. 

El oro en solo técnico no fue el único logro del mexicano en la competencia. Villalobos ha tenido una participación dominante al sumar múltiples preseas en el certamen, incluyendo el primer lugar en dueto mixto técnico junto a Nayeli Mondragón, donde lograron la puntuación más alta de la final. 

Nuevas generaciones brillan con oro para México

El éxito mexicano no se limitó a la categoría senior. En la rama juvenil, Abner Monter y Jacqueline Meléndez firmaron actuaciones destacadas al conquistar la medalla de oro en Solo Técnico Junior.

Ambos atletas lograron puntuaciones sobresalientes que reflejan el nivel competitivo del país:

  • Abner Monter: 206.4033 puntos
  • Jacqueline Meléndez: 218.2450 puntos

Estos resultados consolidan a México como una de las potencias emergentes en categorías formativas dentro de la natación artística continental.

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Hedy Pérez suma plata y bronce para la delegación

La delegación mexicana también destacó con la actuación de Hedy María Pérez, quien se convirtió en multimedallista en el certamen celebrado en Santiago de Chile.

La atleta consiguió plata en Dueto Libre Juvenil junto a Priscila Rodríguez con 230.7082 puntos y bronce en Solo Libre con 288.9183 puntos.

Su desempeño refuerza el nivel competitivo del equipo nacional en distintas categorías y pruebas.

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México se consolida en natación artística

Los resultados obtenidos en Santiago reflejan el crecimiento sostenido de México en la natación artística, una disciplina que ha ganado protagonismo en el escenario internacional en los últimos años.


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