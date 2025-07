'Se abre el telón' del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Tras 47 días de "ayuno", sin ver un juego oficial de la Primera División del futbol mexicano, este viernes abre fuego la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un certamen que llama la atención por los jugadores estelares que militan en los equipos aztecas.

La competencia arrancará con tres encuentros en la Jornada 1: Puebla Vs. Atlas, Juárez Vs. América y Xolos Vs. Querétaro.

En las canchas de los estadios del máximo circuito, en el balompié azteca, se apreciará la calidad de jugadores estrellas que forman parte de nuestro circuito: Sergio Ramos en Rayados, Ángel Correa en Tigres, Luka Jovic en Cruz Azul, Aarón Ramsey en Pumas, James Rodríguez en León, Paulinho en Toluca… y suena Edison Cavani para el Necaxa, entre otros.

Rayados debuta el domingo a las 17:00 horas al visitar a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Tigres no jugará la primera fecha, en la que iba a visitar a Chivas, ya que el Rebaño Sagrado está arreglando el pasto de su estadio para el Mundial 2026; los felinos se presentarán hasta la Jornada 2 al recibir a Juárez en el Estadio Universitario a las 19:00 horas, el sábado 19 de este mes de julio.

Fichas

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 1 - Hoy

Puebla Vs. Atlas

Estadio Cuauhtémoc

19:00 horas

Azteca 7

Juárez vs. América

Estadio Olímpico

Benito Juárez

21:00 horas

Azteca 7

Xolos vs. Querétaro

Estadio Caliente

21:05 horas

Caliente TV y Tubi

Entérate

Ellos son algunos de los jugadores estelares a seguir en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Aaron Ramsey de Inglaterra, en Pumas

Ángel Correa de Argentina, en Tigres

Sergio Ramos de España, en Rayados

James Rodríguez de Colombia, en León

Paulinho de Portugal, en Toluca

Luka Jovik* de Serbia, en Cruz Azul

Edinson Cavani*, de Uruguay, en Necaxa

Keylor Navas*, de Costa Rica, en Pumas

*Está en planes.

