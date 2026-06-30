Deja Mundial triple récord para NL: en Fan Fest, parques y tours

Un informe mostró que, en este 2026, se viaja más en pareja y el 68% lo hizo para venir al Mundial o actividades relacionadas con este hecho

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ impulsó al sector turístico de Nuevo León a niveles históricos durante junio, al registrar cifras récord de visitantes en el FIFA Fan Festival, parques estatales y contratación de recorridos turísticos por parte de viajeros nacionales y extranjeros.

De acuerdo con cifras estatales, hasta este lunes el Parque Fundidora acumulaba alrededor de un millón de visitantes, mientras que otros espacios como el Parque del Agua y la Macroplaza sumaban más de 200,000 asistentes, consolidando el impacto económico y turístico del Mundial en la entidad.

Por su parte, la Asociación de Guías y Transportación Turística de Nuevo León informó que durante junio se estima una demanda superior a 10,400 tours, lo que representa la movilización de aproximadamente 31,400 turistas, más del doble de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Turismo mundialista rompe todos los récords

Aunque el Estadio Monterrey celebró este lunes su último partido de la Copa del Mundo con el duelo entre Países Bajos y Marruecos, la actividad turística continuará gracias a los eventos programados en el FIFA Fan Festival, por lo que las cifras aún podrían incrementarse.

El presidente de la Asociación de Guías y Transportación Turística de Nuevo León y director de Monterrey Tour, Oberlin Cavazos, señaló que el sector comenzó a prepararse desde un año antes con personal capacitado, guías bilingües y alianzas estratégicas para atender la demanda internacional.

"Nos hemos preparado desde un año antes para esta Copa Mundial... con guías bilingües capacitados y con certificaciones de calidad para atención turística", afirmó Oberlin Cavazos.

Las estadísticas muestran un crecimiento histórico. Mientras que en junio de 2023 las agencias afiliadas registraron cerca de 3,000 tours y atendieron a unas 9,000 personas, en 2024 la cifra fue de 2,400 recorridos para 7,200 visitantes. En 2025 la demanda aumentó a 4,800 tours con 14,400 usuarios, y este 2026 alcanzó las 10,400 solicitudes, equivalente a un incremento de 118%.

El crecimiento también quedó reflejado en la operación diaria de las empresas turísticas.

"Donde un mes aproximadamente atendíamos 350 personas, ahorita estamos atendiendo alrededor de 1,000 personas", destacó Cavazos.

El Mundial desplaza al turismo de negocios

La justa mundialista modificó el perfil de los visitantes que llegan a Nuevo León. Este año, el 68% de quienes contrataron un recorrido turístico lo hicieron motivados por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desplazando al tradicional turismo de negocios.

Las vacaciones representaron el 17% de la demanda; los viajes de trabajo, el 5%; quienes visitaron el estado por conocer el destino, el 4%; conciertos, el 3%; bodas, el 2%; y congresos, el 1%.

Además, el 53% de los usuarios atendidos fueron extranjeros y el 47% nacionales. En cuanto al tipo de viaje, el 51% recorrió el estado en pareja, el 17% viajó solo, el 16% en familia, el 9% con amigos y el 6% mediante viajes empresariales.

El dirigente aseguró que junio marcó el mayor flujo turístico registrado por las agencias del estado.

"Nuestro estadístico nos manda al pico más alto de recepción de personas que han contratado tours aquí en Nuevo León", señaló.

Estados Unidos lidera el origen de los turistas

Entre los visitantes internacionales que contrataron recorridos turísticos en junio, Estados Unidos encabezó la lista, seguido por Japón, Costa Rica, Colombia, Australia, Chile, España y Suecia.

En el mercado nacional, la mayor demanda provino de turistas de la Ciudad de México y Baja California. Asimismo, el mayor volumen de contrataciones se concentró entre jueves y domingo, periodo que reunió cerca del 70% de la actividad semanal.