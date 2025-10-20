Se corona Renata Zarazúa, tenista mexicana en W100 Macon
Confesó que antes de salir a la cancha, la mexicana llamó a su madre debido a que estaba tan nerviosa 'que no quería salir'
La tenista capitalina Renata Zarazúa se proclamó campeona del W100 de Macon.
Durante este fin de semana, la mexicana cerró el certamen al ganar dos de tres sets corridos, con marcadores de 6-2 y 6-1 contra a estadounidense Anna Rogers.
👏🇲🇽 ¡UN DÍA QUE NO OLVIDARÁ NUNCA!— ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025
¡HISTÓRICO TRIUNFO DE RENATA ZARAZÚA EN EL ARTHUR ASHE ANTE UNA TOP10! 🌟
LÁGRIMAS DE LA MEXICANA 🥹
Lo viste en ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mo1fAliVoB
Tras concluir su participación, Renata mencionó en una entrevista que se encontraba nerviosa de enfrentar a su rival, considerada una de las mejores tenistas del mundo.
"Me levanté con muchas ganas de llorar, tenía como mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso. Dije ¿Cómo puede ser? Si es lo que me gusta [...] Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando porque no quería salir" compartió la mexicana.
Zarazúa alcanzó los 400 triunfos como profesional en la modalidad individual, lo que le exige mantener un nivel incluso en momentos de presión.
Actualmente, Zarazúa se encuentra ubicada en el lugar 82 del mundo, en busca de seguir creciendo en más torneos para continuar escalando.
