Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T100233_456_f86cf5aee2
Deportes

Se corona Renata Zarazúa, tenista mexicana en W100 Macon

Confesó que antes de salir a la cancha, la mexicana llamó a su madre debido a que estaba tan nerviosa 'que no quería salir'

  • 20
  • Octubre
    2025

La tenista capitalina Renata Zarazúa se proclamó campeona del W100 de Macon.

Durante este fin de semana, la mexicana cerró el certamen al ganar dos de tres sets corridos, con marcadores de 6-2 y 6-1 contra a estadounidense Anna Rogers.

Tras concluir su participación, Renata mencionó en una entrevista que se encontraba nerviosa de enfrentar a su rival, considerada una de las mejores tenistas del mundo.

"Me levanté con muchas ganas de llorar, tenía como mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso. Dije ¿Cómo puede ser? Si es lo que me gusta [...] Le hablé a mi mamá, estaba casi llorando porque no quería salir" compartió la mexicana.

Zarazúa alcanzó los 400 triunfos como profesional en la modalidad individual, lo que le exige mantener un nivel incluso en momentos de presión.

Actualmente, Zarazúa se encuentra ubicada en el lugar 82 del mundo, en busca de seguir creciendo en más torneos para continuar escalando.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

93adfedd_d1bc_416c_a641_dd54f9f1ee88_f285ec7ff6
Niños de Ciudad Victoria triunfan en torneo nacional de Fut 5
AP_25294640318922_8d82864aa4
Angelina Melnikova brilla en su regreso al mundial de gimnasia
Whats_App_Image_2025_10_21_at_12_34_15_AM_4108d47ac4
Que brille la duela: este martes inicia la Temporada 80 de la NBA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_58_50_PM_94e2cf83ca
Transformarán Las Sabinitas en Guadalupe en un área verde
nacional_tamaulipas_56a015817d
Federación y sector aduanal sellan compromiso con la Ley Aduanera
Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_43_43_PM_2287293ae0
Rayados recibe a unos 'Bravos' que... no saben ganar en Monterrey
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
escena_axl_rose_f799a3fe60
Axl Rose lanza micrófono a baterista durante show en Argentina
publicidad
×