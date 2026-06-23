Pakistán advierte intentos de sabotear acuerdo entre EUA e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, advirtió que algunos países se encuentran inconformes con el acuerdo alcanzado y estarían intentando sabotearlo

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, advirtió este martes que algunos países se encuentran inconformes con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y estarían intentando sabotearlo mediante la generación de incertidumbre y confusión.

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Sharif afirmó que ambas naciones permanecen unidas y defenderán el entendimiento alcanzado.

“Permanecemos unidos y actuaremos como un muro de hierro contra cualquiera que busque socavar este logro”, declaró el mandatario paquistaní.

Sharif acusa a países de sembrar dudas sobre el alto el fuego

El jefe de Gobierno pakistaní sostuvo que existen actores internacionales que se muestran inconformes con el entendimiento alcanzado, al considerar que podría abrir paso a una etapa de estabilidad regional.

“No hay escasez de saboteadores en todo el mundo que están descontentos con este alto el fuego que puede conducir a una paz y prosperidad duraderas”, señaló Sharif.

Asimismo, acusó a dichos sectores de intentar sembrar “dudas y confusión innecesarias” respecto a los alcances del acuerdo negociado en Islamabad.

Acuerdo contempla negociaciones por 60 días

El acuerdo suscrito entre Estados Unidos e Irán consta de 14 puntos y establece un periodo de 60 días para negociar un pacto definitivo que permita poner fin a los ataques en distintos frentes de conflicto, incluido el escenario en Líbano.

Entre las disposiciones contempladas en el entendimiento destacan el levantamiento gradual de sanciones contra Irán, el fin del bloqueo naval y la normalización del tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días.