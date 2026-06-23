Quantium Desarrollos reanuda obra de Torre Alejandría

Pedro Dávila, director de la empresa, se reunió con 25 clientes para explicar la reactivación de los trabajos de construcción

Con el fin de continuar trabajando con transparencia, cercanía y rendición de cuentas, Quantium Desarrollos sostuvo un encuentro con 25 clientes de Torre Alejandría para informar sobre el estado actual del proyecto, compartir avances, explicar la reactivación de las obras y resolver inquietudes.

Pedro Dávila, director de Quantium Desarrollos, reiteró a sus clientes que Torre Alejandría es un proyecto viable y con una ruta definida, cuya entrega está proyectada para 2029, con un valor estimado de $800 millones de pesos.

La reunión representa un nuevo paso para Torre Alejandría, luego de un periodo complicado para la inmobiliaria en Monterrey, derivado de retrasos y procesos administrativos que impactaron a diversos proyectos en la ciudad. En este contexto, la empresa decidió dialogar directamente con sus clientes para aclarar dudas, explicó el directivo.

“Las empresas desarrolladoras debemos tener este tipo de reuniones, abrir la información al mercado, ser transparentes y permitir que los clientes se acerquen a aclarar sus dudas. La desinformación genera pánico y desconfianza; por eso, estos encuentros, cara a cara, brindan certeza no solo jurídica, sino también una conexión personal”, señaló Dávila.

Además, subrayó que durante los últimos meses ha atendido personalmente a más de 400 clientes e inversionistas a través de WhatsApp, redes sociales, llamadas y reuniones presenciales.

“Entendemos perfectamente la incertidumbre que nuestros clientes han vivido. Detrás de cada departamento hay años de esfuerzo, ahorro, ilusiones y proyectos de vida”, afirmó.

“Por eso decidimos no escondernos ni delegar la responsabilidad. He procurado atender personalmente a cientos de clientes porque considero que dar la cara es una obligación moral de quien dirige una empresa y administra la confianza de las personas”.

Durante el encuentro también se explicó que el permiso necesario para continuar con el proyecto fue liberado a finales de marzo, lo que permitió avanzar a la siguiente etapa.

“Hoy ya obtuvimos la renovación de la licencia, después de la crisis inmobiliaria en materia de permisos. Contamos con una licencia válida por cinco años —que es el nuevo esquema— y vamos a tramitar el reinicio de obra para nuestros clientes”, reiteró Dávila.

El director explicó que actualmente el banco encargado del crédito puente realiza la actualización financiera bajo las nuevas condiciones del proyecto, un trámite habitual y necesario para la reactivación plena de los trabajos.

Asimismo, el directivo reiteró a los inversionistas que Torre Alejandría es un desarrollo viable y con una ruta clara.

“Nuestro compromiso es seguir informando con honestidad dónde estamos, qué sigue y cuáles son los retos que aún debemos superar. La confianza se reconstruye con hechos, con presencia y con comunicación constante”, enfatizó.

El desarrollo inmobiliario se ubica en la colonia Roma, sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en Monterrey.