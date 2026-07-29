Se hunde River: pierde ante Gimnasia y suma dos lesionados

River Plate perdió ante Gimnasia, quedó último de su grupo y encendió las alarmas por las lesiones de Marcos Acuña y Ángel Correa

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River Plate atraviesa un complicado arranque de torneo.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet volvió a dejar puntos en el camino tras caer 1-0 ante Gimnasia y Esgrima, resultado que lo hunde en el último lugar de su grupo y enciende las alarmas por las lesiones de Marcos Acuña y Ángel Correa.

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Cuando parecía que el encuentro terminaría sin goles, Alexis Steimbach apareció al minuto 79 para silenciar el Monumental con un remate dentro del área, luego de un centro enviado por Maximiliano Salazar, suficiente para darle los tres puntos al conjunto visitante.

El encuentro fue parejo durante la primera mitad, con pocas opciones claras para ambos equipos. Sin embargo, el panorama cambió en el complemento cuando River perdió por lesión a dos de sus principales figuras.

Marcos Acuña abandonó el terreno de juego al minuto 60 y, apenas diez minutos después, Ángel Correa también tuvo que salir por molestias físicas, dejando al equipo sin dos piezas clave en el tramo final del partido.

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Con un River desacomodado, Gimnasia aprovechó el momento y encontró el gol de la victoria a poco más de diez minutos del final.

La derrota representa el segundo tropiezo consecutivo para River Plate, que nuevamente deja dudas en el inicio del campeonato y ve cómo su proyecto vuelve a tambalearse antes de tomar ritmo.

Mientras Gimnasia abandonó la parte baja de su sector gracias al triunfo, el conjunto millonario quedó como colista de su grupo, aumentando la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

River buscará reaccionar este domingo, cuando visite a Rosario Central, equipo que llega tras empatar sin goles frente a Racing.

Hasta el momento, el club no ha informado la gravedad de las lesiones sufridas por Ángel Correa y Marcos Acuña, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen estudios médicos para conocer el tiempo que permanecerán fuera de las canchas.