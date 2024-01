Se suicida expareja de exjugador del Atlético San Luis

En Argentina se dio a conocer el fallecimiento de Anabelia Ayala, quien fuera expareja de Junior Benítez, exjugador que militó en el Atlético San Luis de la Liga MX.

Fueron sus familiares quienes confirmaron la noticia a través de las redes sociales.

Según trascendió, la mujer fue encontrada sin vida al interior de su domicilio de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, Argentina.

"El día de ayer mi prima se quitó la vida, porque ya no aguantó, se desgastó tanto mentalmente como físicamente", compartió Belén Aldana García, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Anabelia había denunciado a su expareja por violencia doméstica en varias ocasiones y recientemente obtuvo una orden de restricción por los constantes acosos y amenazas que sufría por parte del jugador.

La relación entre ambos tuvo lugar entre 2018 y 2019. Terminó en México, desde donde la mujer volvió a la Argentina en medio de denuncias por violencia doméstica y maltrato.

"Hoy le toca a mi familia despedirla... Ella no lastima a nadie, él la psicopateó por 5 años y ella no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este hijo de p... no juegue nunca más en ningún club", se lee en otra parte de la publicación de la prima en Facebook.

Las denuncias de Anabelia comenzaron en el 2019 cuando Benítez jugaba en el Atlético de San Luis que Anabelia y decidió terminar la relación, regresando con su familia a Argentina. Sin embargo, cuando el futbolista regresó en el 2021 a jugar en Argentina para Atlético Tucumán, los problemas continuaron.

Ese mismo año, los padres de Anabelia descubrieron a Benítez en la casa de Adrogué, destrozando diversos objetos y portando un arma de fuego con la que amenazó de muerte a Juan Carlos Ayala, su exsuegro.

El actual jugador de Palmaflor en Bolivia evitó la prisión gracias a ciertas condiciones acordadas: una nueva orden de restricción de 300 metros respecto al hogar de la familia Ayala, sesiones con una psicóloga y participación en un taller sobre violencia de género.

Junior Benítez militó en clubes como Lanús, Benfica, Sporting de Braga, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Atlético San Luis, Delfín y por último Atlético Tucumán.

