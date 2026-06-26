La posibilidad es lejana, pues por el momento está en el séptimo puesto en la tabla de los mejores terceros, pero matemáticamente aún tiene chances de 16avos

Inicio / Deportes / Senegal humilla a Irak y prende 'velitas' para pasar como tercero

Luego de "arrastrar la cobija" en sus partidos anteriores, Senegal se puso las pilas y goleó por 5-0 a Irak, que se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin haber sumado puntos y con solo un gol a favor.

Con un mix de suplentes y titulares, frente a un cuadro alternativo de los "Leones de Mesopotamia", que incluso dispusieron de su máximo goleador, Aymen Hussein, el cuadro africano fue con todo a buscar el triunfo, aferrándose a una esperanza pequeña de avanzar como uno de los mejores tecreros.

El primer tanto cayó con apenas 4 minutos y fue obra de Habib Diarra, quien se alzó como el quemás en un tiro de esquina. Apenas 10 minutos después, Irak se quedó con uno menos por la expulsión de Rebin Sulaka, quien cortó una jugada manifiesta de gol.

Lejos de volcarse al frente por tener uno más, Senegal prefirió manejar el partido y fue hasta el segundo tiempo que decidió darle con todo a un rival que poco pudo hacer para soportar.

Al 56', Ismaïla Sarr puso el 2-0 y solo tres minutos después Pape Gueye amplió la ventaja. Esta no fue su única, pues al 70' firmó su doblete, que consolidó la fiesta absoluta.

Ya para ponerle la cereza al pastel, Iliman Ndiaye puso el quinto gol de la tarde y le dio a Senegal su primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este triunfo era vital para ellos, pues, aunque luce complicado, todavía pueden meterse como uno de los mejores terceros de la justa, aunque necesita de varias combinaciones para colarse a dieciseisavos.

La posibilidad es lejana, pues por el momento está en el séptimo puesto en la tabla de los mejores terceros, pero matemáticamente aún tiene chances.