Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
francia_mbapee_d8208f1bd0
Deportes

Francia vence a Senegal 3-1 con doblete de Mbappé

La gran figura fue Kylian Mbappé, autor de un doblete que le permitió llegar a 14 goles en Mundiales, superar a Pelé y romper el empate que mantenía con Messi

  • 16
  • Junio
    2026

Francia arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La selección dirigida por Didier Deschamps derrotó 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido que tuvo como gran protagonista a Kylian Mbappé, quien firmó un doblete y volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales.

Durante la primera mitad, Francia dominó la posesión, pero careció de claridad para romper el orden defensivo africano.

Senegal, incluso, generó las oportunidades más peligrosas y estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Nico Jackson que se estrelló en el poste.

Con Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué en el ataque, Francia intentó encontrar espacios sin éxito durante gran parte del primer tiempo. La zaga senegalesa cerró líneas y obligó a los galos a circular el balón sin profundidad.

La ocasión más clara para Senegal llegó al minuto 24, cuando Jackson aprovechó una transición rápida y sacó un zurdazo que golpeó el poste tras rozar en Mike Maignan.

Antes del descanso, Ismaila Sarr también tuvo una oportunidad inmejorable, pero envió su disparo por encima del arco cuando se encontraba solo frente al guardameta francés.

senegal-francia.jpg

La historia cambió en la segunda mitad. Francia adelantó líneas, encontró espacios y comenzó a generar peligro constante.

Después de varios avisos, Michael Olise filtró un pase preciso al minuto 65 para Mbappé, quien definió cruzado y por abajo para vencer a Édouard Mendy y abrir el marcador.

El tanto liberó a los franceses y terminó por inclinar el partido. Senegal intentó reaccionar, pero Francia aprovechó los espacios.

Al minuto 82, Bradley Barcola culminó un contragolpe para ampliar la ventaja y acercar a los galos al triunfo.

Cuando parecía que el partido estaba resuelto, Ibrahim Mbaye descontó para Senegal ya en tiempo agregado, sin embargo Mbappé apareció una vez más para sentenciar el encuentro con un potente disparo que significó el 3-1 definitivo y una nueva página en la historia del futbol mundial.

Una noche para los libros de historia

Con sus dos anotaciones frente a Senegal, Mbappé llegó a 14 goles en Copas del Mundo, cifra que le permitió dejar atrás a Pelé y romper el empate que mantenía con Lionel Messi en la clasificación histórica de goleadores mundialistas.

A sus 27 años y disputando apenas su tercera Copa del Mundo, el atacante del Real Madrid continúa escalando posiciones entre las máximas leyendas del torneo más importante del futbol.

Ahora, Mbappé se encuentra cada vez más cerca de las marcas de Gerd Müller, Ronaldo Nazário y Miroslav Klose, quien conserva el récord absoluto con 16 anotaciones.

También iguala una marca con Francia

Además de sus goles mundialistas, alcanzó los 57 tantos con la selección de Francia, igualando a Olivier Giroud como máximo goleador en la historia de Les Bleus.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
deportes_estadio_ciudad_de_mexico_a388430a8c
En la justa veraniega, el Tricolor pierde fuerza fuera de la CDMX
Whats_App_Image_2026_06_17_at_12_35_58_AM_6a99ac1790
Quieren ser figuras de la velocidad juvenil de México
publicidad

Últimas Noticias

caravana_paisanos_nuevo_laredo_e57e50e68b
Reciben en Nuevo Laredo a caravana de vehículos de paisanos
rio_bravo_crecida_b1a6fae860
Piden precaución por crecida del Río Bravo en los dos Laredos
italia_uefa_nations_league_fa67c2d582
Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
publicidad
×