Francia vence a Senegal 3-1 con doblete de Mbappé

Francia arrancó con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La selección dirigida por Didier Deschamps derrotó 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido que tuvo como gran protagonista a Kylian Mbappé, quien firmó un doblete y volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales.

Durante la primera mitad, Francia dominó la posesión, pero careció de claridad para romper el orden defensivo africano.

Senegal, incluso, generó las oportunidades más peligrosas y estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Nico Jackson que se estrelló en el poste.

Con Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué en el ataque, Francia intentó encontrar espacios sin éxito durante gran parte del primer tiempo. La zaga senegalesa cerró líneas y obligó a los galos a circular el balón sin profundidad.

La ocasión más clara para Senegal llegó al minuto 24, cuando Jackson aprovechó una transición rápida y sacó un zurdazo que golpeó el poste tras rozar en Mike Maignan.

Antes del descanso, Ismaila Sarr también tuvo una oportunidad inmejorable, pero envió su disparo por encima del arco cuando se encontraba solo frente al guardameta francés.

La historia cambió en la segunda mitad. Francia adelantó líneas, encontró espacios y comenzó a generar peligro constante.

Después de varios avisos, Michael Olise filtró un pase preciso al minuto 65 para Mbappé, quien definió cruzado y por abajo para vencer a Édouard Mendy y abrir el marcador.

El tanto liberó a los franceses y terminó por inclinar el partido. Senegal intentó reaccionar, pero Francia aprovechó los espacios.

Al minuto 82, Bradley Barcola culminó un contragolpe para ampliar la ventaja y acercar a los galos al triunfo.

Cuando parecía que el partido estaba resuelto, Ibrahim Mbaye descontó para Senegal ya en tiempo agregado, sin embargo Mbappé apareció una vez más para sentenciar el encuentro con un potente disparo que significó el 3-1 definitivo y una nueva página en la historia del futbol mundial.

Una noche para los libros de historia

Con sus dos anotaciones frente a Senegal, Mbappé llegó a 14 goles en Copas del Mundo, cifra que le permitió dejar atrás a Pelé y romper el empate que mantenía con Lionel Messi en la clasificación histórica de goleadores mundialistas.

A sus 27 años y disputando apenas su tercera Copa del Mundo, el atacante del Real Madrid continúa escalando posiciones entre las máximas leyendas del torneo más importante del futbol.

Ahora, Mbappé se encuentra cada vez más cerca de las marcas de Gerd Müller, Ronaldo Nazário y Miroslav Klose, quien conserva el récord absoluto con 16 anotaciones.

También iguala una marca con Francia

Además de sus goles mundialistas, alcanzó los 57 tantos con la selección de Francia, igualando a Olivier Giroud como máximo goleador en la historia de Les Bleus.

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