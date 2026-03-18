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Deportes

Senegal pelea en tribunales tras quitarle la Copa África

El país africano apelará ante el TAS tras ser despojado de la Copa Africana en favor de Marruecos, en una decisión que califica de 'injusta'

  • 18
  • Marzo
    2026

Senegal no está dispuesto a perder su corona sin luchar. La federación de fútbol del país anunció que apelará la decisión de la Confederación Africana de Fútbol que le retiró el título de la Copa Africana de Naciones, calificando el fallo como “injusto, sin precedentes e inaceptable”.

La junta de apelaciones de la CAF determinó que Senegal perdió la final disputada en enero ante Marruecos por haber abandonado el terreno de juego en los minutos finales, transformando su victoria 1-0 en tiempo extra en un triunfo administrativo de 3-0 para el equipo anfitrión.

El gobierno senegalés reaccionó con dureza, al señalar que la resolución contradice los principios fundamentales de la ética deportiva, como la equidad y el respeto por el juego.

Batalla legal rumbo al TAS

La Federación Senegalesa de Fútbol confirmó que llevará el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, Suiza, un proceso que podría prolongarse durante meses.

Además, el gobierno aseguró que agotará todas las vías legales e incluso pidió una investigación internacional por presunta corrupción dentro del organismo rector del fútbol africano.

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La final, celebrada el 18 de enero en Rabat, se vio envuelta en disturbios luego de que se anulara un gol a Senegal en tiempo añadido. La tensión escaló con la marcación de un penal a favor de Marruecos, lo que provocó enfrentamientos entre jugadores y aficionados.

El técnico Pape Thiaw decidió retirar momentáneamente a su equipo del campo. Sin embargo, tras unos minutos, el partido se reanudó: el penal fue fallado por Brahim Díaz y Senegal terminó imponiéndose en la prórroga con un gol que parecía definitivo.

La CAF basó su decisión en artículos que sancionan a los equipos que abandonan el terreno sin autorización arbitral, otorgando la victoria automática al rival. No obstante, las reglas internacionales de la International Football Association Board establecen que el árbitro tiene la autoridad final sobre el desarrollo y resultado del partido.

Indignación en Senegal

La decisión generó incredulidad en Dakar, donde aficionados consideran absurdo retirar el título meses después de haber sido celebrado. Muchos confían en que el TAS revertirá el fallo, defendiendo que el triunfo se consiguió legítimamente en el campo.

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El litigio podría resolverse después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde ambos equipos ya tienen participación asegurada. Senegal compartirá grupo con Francia y Noruega, mientras que Marruecos enfrentará a Brasil, Escocia y Haití.

Mientras tanto, salvo que prospere la apelación, Marruecos acudirá al torneo como vigente campeón africano, en medio de una de las mayores controversias recientes del fútbol continental.


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