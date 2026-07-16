Según apuntaron diversas fuentes, el exdelantero de la Lazio de Italia firmará por dos años, con opción a renovar con base en sus resultados

Inicio / Deportes / ¿Será el bueno? Hernán Crespo será entrenador del Atlas

Días después de que el Atlas anunció que nuevamente Diego Cocca dejó al equipo, la directiva rojinegra se hizo con los servicios del argentino Hernán Crespo, quien llega procedente de Sao Paulo.

Según apuntaron diversas fuentes, el exdelantero de la Lazio de Italia firmará por dos años, con opción a renovar con base en sus resultados, que deberían comenzar avanzando a la Liguilla del Apertura 2026.

Este es su currículum

Como jugador, Hernán Crespo fue uno de los delanteros más brillantes de su época. En Italia fue uno de los mejores, si no es que el mejor delantero de la Serie A, y como entrenador ya logró cosechar algunos éxitos importantes.

En sus más de 10 años de trayectoria, "Valdanito" dirigió al Módena, Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo en dos ocasiones, Al-Duhail SC y el Al-Ain.

Teniendo tantos equipos, los títulos no se hicieron esperar, pues en su palmarés tiene una liga y una copa de Qatar, una Champions League Asiática, un Campeonato Paulista y una Sudamericana.

Un punto a destacar es que, aunque firmó por dos años, realmente no suele tener ciclos largos en los equipos, pues lo máximo que dirigió a un club fueron 57 partidos durante su primera etapa en Sao Paulo.

Así juegan los equipos de Crespo

La llegada de Hernán a México responde a que los clubes buscan adoptar un estilo muy similar al que tuvo Cruz Azul cuando lo dirigió Martín Anselmi o el que tiene Chivas, comandado por Gabriel Milito.

Por definirlo de alguna forma, este nuevo Atlas podría ser bastante más ofensivo, pues a los equipos del argentino les gusta tener el balón, salir jugando y presionar cuando pierden la pelota.

Como es con los dos antes mencionados, sus equipos juegan adelantados, lo que muchas veces puede provocar que los tomen mal parados; también se busca que los mediocampistas tengan mucha llegada al área rival.

La directiva tendrá que ponerse las pilas para traer refuerzos, pues al momento de redacción de esta nota, el club no tiene registrado ningún delantero nominal.

Además, el plantel fue conformado a gusto de Diego Cocca, quien tiene un estilo totalmente distinto al de Crespo. ¿Logrará rescatar el barco?