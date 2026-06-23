Serena Williams acapara Wimbledon en su retorno al tenis

Williams aceptó un comodín del All England Club tanto para individuales como para dobles, donde disputará sets al lado de su hermana Venus

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La tenista Serena Williams acaparó este martes la atención de todos los asistentes de Wimbledon, luego de regresar a las canchas después de cuatro años de ausencia.

Todas las miradas estarán puestas en la excampeona de 44 años cuando compita en la primera ronda del Grand Slam sobre césped, que comienza el lunes.

Diversos medios calificaron su regreso como “una señal de confianza” que Serena esté lista para entrar al torneo más prestigioso del deporte sin haber jugado un partido de individuales en tanto tiempo.

Williams aceptó un comodín del All England Club tanto para individuales como para dobles, donde disputará sets al lado de su hermana Venus.

Su potente saque y sus devoluciones quedaron en evidencia, pero queda por ver qué tan bien puede cubrir toda la cancha y cuánta resistencia tiene en el torneo individual.

Con 23 títulos de Grand Slam individuales y 14 más en dobles, nadie más cuestiona su experiencia.

También arrasó con los títulos de individuales y dobles en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando la competencia de tenis se disputó en el césped sagrado del All England Club. Y fue subcampeona cuatro veces en individuales en Wimbledon.

Entre las principales aspirantes están Aryna Sabalenka, la campeona de 2022 Elena Rybakina y la recién coronada campeona de Roland Garros Mirra Andreeva, quien es 25 años menor que "Meka".

Serena Williams jugará en Wimbledon tras aceptar un comodín

A tres semanas de que anunciara su retorno al tenis profesional, Serena Williams aceptó jugar de manera individual en el torneo de Wimbledon.

Luego de estar fuera por más de cuatro años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam disputará el torneo al recibir el último comodín de la rama femenil.