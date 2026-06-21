Serena Williams jugará en Wimbledon tras aceptar un comodín

Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon: en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016

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A tres semanas de que anunciara su retorno al tenis profesional, Serena Williams aceptó jugar de manera individual en el torneo de Wimbledon.

Luego de estar fuera por más de cuatro años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam disputará el torneo al recibir el último comodín de la rama femenil.

A los 44 años, Williams disputará tanto individuales como dobles en Wimbledon, después de haber aceptado ya un comodín para el torneo de dobles junto con su hermana mayor, Venus.

“Esto no es un simulacro. Nombra un regreso más icónico… esperaremos", mencionaron en redes sociales de Wimbledon.

Mantuvo abierta la octava y última plaza de comodín para el torneo individual femenino hasta que Williams se decidiera. Tan recientemente como a principios de esta semana, después de perder un partido de dobles en Berlín, parecía estar dudando sobre la decisión.

Los comodines son invitaciones especiales otorgadas por los organizadores del torneo, que permiten a excampeonas y otras acceder al cuadro principal sin las necesarias calificaciones de entrada. Pero luego reflexionó sobre si estaba lista para ello.

¿Cuándo jugó Serena Williams su último partido como profesional?

El último partido de Serena Williams en individuales fue una derrota ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, manifestó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis. Su segunda hija nació en 2023.

Serena ha ganado 23 títulos de Grand Slam en individuales, incluidos siete en Wimbledon: en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016.

También ha conquistado 14 Grand Slams en dobles, todos junto a Venus, y seis de ellos en Wimbledon.

Serena ganó un partido de dobles con su compañera Victoria Mboko en el Queen's Club la semana pasada, pero luego la pareja tuvo que retirarse después de que Mboko se lesionara la rodilla en un partido de individuales.

En otro partido de dobles en el Abierto de Berlín el martes, Serena y Muchova perdieron ante la mexicana Giuliana Olmos y Erin Routliffe.

Mexicana gana en dupla a Serena Williams en Abierto de Berlín

La tenista mexicana Giuliana Olmos derrotó junto a la australiana Erin Routliffe este martes a Serena Williams durante el torneo de dobles del Abierto de Berlín en Steffi Graf Stadion de Alemania.

La dupla de la mexicana arrasó con un partido de una hora y media donde ganaron dos de los tres sets con 6-4.