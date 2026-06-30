Wimbledon se rinde a los pies de Serena Williams

Exhibió el mismo potente servicio y los golpes de fondo pesados ​​que la llevaron a conquistar siete títulos en individuales, pero Joint pudo manejar el ritmo

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El público de Wimbledon se rindió de nuevo ante Serena Williams, luego de que la campeona de 23 títulos de Grand Slam volviera a jugar su primer partido profesional de individuales en casi cuatro años.

A pesar de que la tenista estadounidense perdió durante la primera ronda de Wimbledon por 6-3, 6-7 (6), 6-3 frente a la australiana Maya Joint.

Williams exhibió el mismo potente servicio y los golpes de fondo pesados ​​que la llevaron a conquistar siete títulos de Wimbledon en individuales, pero Joint pudo manejar el ritmo.

Jugó dos partidos de dobles justo antes de Wimbledon para anunciar su regreso al deporte que una vez dominó; no había disputado un partido de individuales desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Williams cuenta con un juego de dos partidos de dobles justo antes de Wimbledon para anunciar su regreso al deporte.

Tiene un récord de 98 victorias en individuales sobre el césped sagrado del All England Club, pero Joint ganó un torneo de preparación para Wimbledon el año pasado en la cercana Eastbourne y sabe cómo jugar sobre césped.

Williams ha dicho que el hecho de que sus dos hijas estuvieran de vacaciones escolares inspiró su regreso y marcó la primera vez que su hija menor, Adria, que tiene casi tres años, la vio jugar individuales.

Adira se sentó junto a su hermana de ocho años, Olympia, en la primera fila del palco de jugadoras de Serena.