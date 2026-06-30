Su regreso sin duda ha generado expectación en el All England Club, que no cuenta con parte de su habitual poder estelar

Inicio / Deportes / Serena Williams vuelve a Wimbledon tras casi 4 años de ausencia

Serena Williams está lista para regresar a la Pista Central de Wimbledon el martes para su primer partido de individuales en casi cuatro años.

Se tiene previsto que enfrente a Maya Joint en la primera ronda del torneo de Grand Slam.

Después de volver a jugar dobles en el Queen's Club este mes, Williams recibió invitaciones para competir tanto en el torneo de individuales como en el de dobles en Wimbledon.

Su regreso sin duda ha generado expectación en el All England Club, que no cuenta con parte de su habitual poder estelar después de que el dos veces campeón del cuadro masculino Carlos Alcaraz y la favorita local Emma Raducanu se retiraran por lesiones.

Williams entrenó durante unos 50 minutos, unas horas antes de su partido, mientras la observaba su buena amiga Caroline Wozniacki.

“Estoy muy emocionada; siempre es bueno tener de vuelta a la GOAT. Es divertida de ver, no solo como amiga sino también como aficionada al tenis. Cada vez que puedes tenerla de regreso y jugando, creo que es emocionante para el deporte".

Después de que la jornada inaugural incluya victorias de los números 1 Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, además de Novak Djokovic, el ganador de este año del Abierto de Francia, Alexander Zverev, también tiene previsto jugar en la Pista Central el martes.

Serena Williams jugará en Wimbledon tras aceptar un comodín

A tres semanas de que anunciara su retorno al tenis profesional, Serena Williams aceptó jugar de manera individual en el torneo de Wimbledon.

Luego de estar fuera por más de cuatro años, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam disputará el torneo al recibir el último comodín de la rama femenil.