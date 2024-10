Serpiente visita el dugout de los Dodgers en derrota ante Mets

Una serpiente se deslizó por el dugout de los Dodgers de Los Ángeles durante el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del lunes.

El reptil apareció en la alta de la quinta entrada en la derrota 7-3 de los Dodgers ante los Mets de Nueva York. No fue lo suficientemente grande para asustar a nadie.

“Esperaba que fuera una serpiente de vuelta para darle la vuelta después de ese momento”, dijo el relevista Brent Honeywell. “Sólo fue algo para que los chicos se movieran diferente (después)”.

THERE WAS A SNAKE IN THE DODGERS DUGOUT 😱 pic.twitter.com/AchOtlgNlv