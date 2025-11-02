Sinner conquista París y arrebata el número 1 a Alcaraz

El italiano Jannik Sinner se consagró este domingo campeón del Masters 1000 de París, al vencer en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 (7/4), resultado que lo devuelve a la cima del tenis mundial.

Con apenas 24 años, el cuádruple ganador de torneos de Grand Slam levantó su título número 23 profesional y, a partir del lunes, volverá a ocupar el número uno del ranking ATP, menos de dos meses después de haberlo cedido a su gran rival, el español Carlos Alcaraz.

El murciano, eliminado en la segunda ronda del torneo parisino, aún conserva opciones de cerrar el año como líder mundial, ya que defenderá menos puntos en las ATP Finals de Turín (9 al 16 de noviembre), certamen en el que Sinner llega como campeón defensor.

El italiano hizo historia al convertirse en el primer jugador de su país en conquistar el Masters 1000 de París, levantando el tradicional trofeo conocido como el “Árbol de Fanti”, sin haber perdido un solo set durante toda la competencia.

Para Auger-Aliassime, actual número 10 del mundo, esta fue su segunda derrota en una final de Masters 1000, luego de haber caído también en Madrid el año pasado.

A pesar del revés, su desempeño en París le permitió asegurar momentáneamente la última plaza clasificatoria para las ATP Finals.

El canadiense deberá ahora defender su posición frente al italiano Lorenzo Musetti, quien aún tiene opciones de arrebatarle el boleto si logra llegar a la final del ATP 250 de Atenas y Auger-Aliassime cae en las primeras rondas del ATP 250 de Metz.

