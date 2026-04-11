Sinner roza el número uno y espera rival en Montecarlo

El italiano Jannik Sinner quedó a un paso de convertirse en el número uno del mundo tras avanzar a la final del Masters 1000 de Montecarlo, luego de imponerse con autoridad al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4.

Con este resultado, Sinner sumó su decimosexta victoria consecutiva en torneos Masters 1000 y buscará el título que le permitiría desplazar de la cima del ranking ATP al español Carlos Alcaraz.

Un duelo clave por el liderato del ranking

El tenista de San Cándido podría terminar con las 66 semanas de Alcaraz como número uno del mundo, igualando así registros históricos en la lucha por la supremacía del circuito.

Su rival en la final saldrá del duelo entre el propio Alcaraz, primer sembrado del torneo, y el monegasco Valentin Vacherot.

En caso de avanzar el español, sería el primer enfrentamiento entre ambos en 2026.

La victoria de Sinner sobre Zverev se resolvió en apenas una hora y 22 minutos, confirmando su dominio reciente en este enfrentamiento, con ocho triunfos consecutivos sobre el alemán desde el Abierto de Estados Unidos de 2023.

El italiano arrolló en el primer set y, en el segundo, aprovechó una única rotura de servicio en el décimo juego para sellar el triunfo.

Un lugar entre los grandes del circuito

Con este resultado, Sinner se convirtió en el quinto jugador en la historia en alcanzar finales en ocho de los nueve torneos Masters 1000, colocándose junto a leyendas como Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. También iguala el registro de Andy Murray.

Además, es el primer jugador desde Djokovic en 2015 en alcanzar las finales de los tres primeros Masters 1000 del año, consolidando su posición como uno de los referentes del tenis actual.

Sinner acumula 21 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, con apenas un set perdido, una racha que lo ha llevado a conquistar títulos en París, Indian Wells y Miami.

Ahora, en Montecarlo, buscará coronar su gran momento con un triunfo que no solo ampliaría su palmarés, sino que también podría marcar un cambio en la cima del tenis mundial.

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