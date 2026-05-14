'Soy el 4.º delantero del Madrid': Mbappé; Arbeloa lo desmiente

La tensión dentro del Real Madrid continúa creciendo y ahora tiene como protagonistas a Kylian Mbappé y al técnico Álvaro Arbeloa.

Todo comenzó después de que el delantero francés no apareciera como titular en la victoria 2-0 ante el Real Oviedo, situación que generó cuestionamientos sobre su lugar dentro del equipo merengue.

Al finalizar el encuentro, Mbappé sorprendió al asegurar que Arbeloa le comunicó que actualmente es considerado el cuarto delantero en el orden de preferencia ofensiva.

“Estoy muy bien, al 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo”, declaró el atacante francés.

Mbappé añadió que acepta la decisión técnica y que seguirá trabajando para cambiar la situación.

“Al final lo acepto y juego el tiempo que tengo para jugar. Pienso que juego bien, hemos jugado bien y hemos ganado”, expresó.

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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Arbeloa niega haber dicho eso

Minutos más tarde, en conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa negó categóricamente haber pronunciado esas palabras.

“Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase”, respondió el entrenador español.

El estratega insistió en que probablemente hubo un malentendido entre ambas partes.

“No me habrá entendido bien o no sé bien qué decirte porque en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”, agregó.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Ya me gustaría a mí tener 4 DELANTEROS, ni le he dicho a KYLIAN MBAPPÉ SEMEJANTE FRASE."



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La polémica entre Mbappé y Arbeloa se suma a una semana complicada para el conjunto blanco.

Primero se reportó un altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento, conflicto que derivó en multas de 589 mil dólares para ambos futbolistas.

Posteriormente llegó la derrota 2-0 ante el Barcelona en El Clásico, resultado que terminó definiendo el título de LaLiga a favor del conjunto blaugrana.

Días después, el presidente Florentino Pérez pidió nuevas elecciones dentro del club al denunciar una supuesta campaña para destituirlo.

Mbappé también fue abucheado

El delantero francés ingresó al minuto 68 en sustitución de Gonzalo García y fue recibido con abucheos por parte de algunos aficionados en el Santiago Bernabéu.

Pese a ello, Mbappé participó en la jugada del segundo gol al asistir a Jude Bellingham, quien selló la victoria madridista.

El atacante también respondió a las críticas generadas tras viajar a Italia durante su recuperación de lesión.

“La verdad es que lo de no estar en Madrid tenía la autorización del club (...) Un futbolista no tiene siempre que entenderlo; es aceptarlo, ir adelante y cambiar la situación”, comentó.

Desde su llegada al Real Madrid hace dos temporadas, Mbappé todavía no logra cumplir completamente las expectativas deportivas generadas por su fichaje, mientras el club continúa sin conquistar títulos importantes.

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