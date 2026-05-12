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Internacional

Irán y Omán se reunen para asegurar tránsito en Ormuz

Delegaciones de ambos países se reunieron en Mascate para coordinar medidas que garanticen el paso de buques en medio de la crisis energética

  • 12
  • Mayo
    2026

Representantes de Irán y Omán sostuvieron este martes una reunión en Mascate para evaluar la situación en el estrecho de Ormuz y coordinar acciones que permitan garantizar el tránsito seguro de embarcaciones.

La delegación iraní fue encabezada por Abas Bagherpour, director general del departamento de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, e incluyó a representantes de diversas entidades gubernamentales, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Coordinación en medio de tensiones

Las conversaciones forman parte de los contactos habituales entre ambos países sobre temas regionales y relaciones bilaterales. Durante el encuentro, coincidieron en la importancia de sus derechos soberanos sobre el estrecho de Ormuz, considerado clave para el comercio energético global.

Irán ha utilizado este paso estratégico como punto de presión en su pulso con Estados Unidos desde el inicio de los ataques coordinados con Israel sobre su territorio a finales de febrero.

Irán y Omán

Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que ha elevado la preocupación internacional ante las interrupciones en la ruta.

La situación ha derivado en una crisis energética de gran escala, colocando el foco en la estabilidad de este corredor marítimo esencial para el suministro global.

Diálogo diplomático paralelo

Como parte de su agenda, la delegación iraní también sostuvo un encuentro con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, con quien abordaron la evolución de la situación regional.

Irán y Omán

La normalización del tránsito por Ormuz figura entre las condiciones planteadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para levantar las restricciones sobre los puertos iraníes.

Mientras tanto, Teherán mantiene su postura de imponer requisitos, incluyendo posibles tasas de tránsito, en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.


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